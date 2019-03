Bordeaux : Plus que trois mois avant l'ouverture de la MECA, pôle régional créatif

La MECA, la Maison de la région dédiée à l'économie créative et à la Culture à Bordeaux ouvrira ses portes le 28 juin 2019.En construction depuis deux ans dans le nouveau quartier Euratlantique, le bâtiment abrite deux agences régionales pour les livres, le cinéma et les arts vivants et le FRAC.

Bordeaux, France

Dans trois mois, la MECA, Maison de la région dédiée à l'économie créative et à la Culture, ouvrira ses portes à Bordeaux. La date d'inauguration de ce pôle rassemblant deux agences culturelles régionales, l'OARA pour les arts vivants et l'ALCA pour les livres et le cinéma, et le FRAC de Nouvelle Aquitaine, est fixée le 28 juin prochain. Conçue en forme de boucle, cette audace architecturale fait 37 mètres de haut pour 120 de long. Elle a coûté 60 millions d'euros.

Un espace pour la création artistique

Au total, 12 000 mètres carrés de salles de résidence pour les artistes, une salle de cinéma, des pépinières pour les éditeurs et une quarantaine de bureaux pour les agences. A chaque pilier de la structure correspond une agence, OARA pour les arts du spectacle au sud et ALCA pour les livres et le cinéma au nord. Le FRAC occupe quant à lui les derniers étages avec une salle d'exposition des fonds d'arts contemporains régionaux de 1200 mètres carrés et une terrasse avec un beau point de vue sur la ville de 850 mètres carrés.

Les visiteurs pourront déjeuner au restaurant dans le hall, assister à des sorties de résidence artistiques, voir les expositions FRAC au dernier étage. - BIG

Pour les arts du spectacle, une cage scénique dédiée à la création de spectacles et accessible au tout public lors des sorties de résidence, entre autres. Le plateau de scène fait 360 m2, il a été pensé pour le cirque, la danse, le théâtre mais aussi les concerts. La jauge est de 250 places assises, jusqu'à 800 debout.

Une cage scénique dédiée à la création de spectacles vivants de 360 m2. © Radio France - Fanny Ohier

Pour le cinéma, une salle de projection de 80 places notamment, avec des espaces de co-working et des bureaux de production de tournage.

Un espace voulu tout public avec un restaurant, des expositions, des spectacles en sorties de résidence et une terrasse extérieure

Les visiteurs peuvent accéder à la MECA par deux entrées, via le quai Paludate ou bien les bords de la Garonne. Le hall d'entrée côté ville et gare Saint Jean est occupé par une sorte d'Agora, lieu de potentielle représentation. Côté Garonne, un restaurant en forme de croix de 60 couverts proposera une carte atypique et voulue accessible pour les portes-monnaie modestes.

Le hall d'entrée côté quai Paludate est occupé par une sorte d'Agora, lieu de potentielle représentation. © Radio France - Fanny Ohier // Copyright : @BIG

Côté Garonne, un restaurant "CREM" en forme de croix proposera 60 couverts et une carte créative. Ouvert de 7 heures à 23 heures tous les jours sauf le dimanche. "Nous essaierons de coller aux événements des agences de la MECA," explique Martin Gonon, directeur de l'agence Envol qui gère le futur restaurant. "Les menus varieront sur la couleur, la texture, les thématiques..." Les prix seront accessibles aux porte-feuilles modestes, environ 8, 10 euros le plat du jour.

Un restaurant "CREM" en forme de croix proposera 60 couverts et une cuisine créative. © Radio France - BIG

Au dernier étage, les visiteurs pourront découvrir les expositions des fonds d'arts contemporains du FRAC. L'espace accueillera les 1200 œuvres des fonds, exposées en alternance. Une salle de 1200 m2 qui se termine par une terrasse de 850 m2 avec vue sur la Garonne.

La salle d'exposition du FRAC au dernier étage fait 1200 m2 et accueillera les œuvres du FRAC. © Radio France - Fanny Ohier

Tout en haut du bâtiment, la salle d'exposition se finit par 850 m2 de terrasse, avec vue sur la Garonne et la ville. © Radio France - Fanny Ohier

En extérieur, une terrasse sera également accessible à toutes heures sous les deux pieds du bâtiment, avec en prime, une vue sur la Garonne !