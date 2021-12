Un périmètre de sécurité dressé autour de la flèche Saint-Michel à Bordeaux

La flèche de la basilique Saint-Michel sera dès ce jeudi 16 décembre, aux alentours de 5 h du matin, encerclée par un grillage installé à 20 m de distance de l'édifice. Ce dispositif de sécurité devrait éviter qu'un quelconque éboulement de pierre, dû aux nombreuses fissures présentes dans la tour, ne viennent blesser un passant ou un riverain.

De mauvais travaux par le passé

Fermée depuis le 1er novembre dernier, la tour Saint-Michel présente de nombreuses fissures, principalement dues à de mauvais travaux de réparation dans les années 60, avec des matériaux tels que le ciment ou le métal. Or ces fissures, si elles ne causeront pas la chute de l'édifice (grâce aux nouveaux travaux prévus), elles peuvent être à l'origine de chutes de petits morceaux de pierre, qui en tombant d'une hauteur de 60 ou 70 m pourraient s'avérer très dangereux.

Un quotidien quelque peu chamboulé

Mais si tous s'accordent à dire que la sécurité des Bordelais prime, le procédé va perturber le quotidien des habitués de la place, à commencer par les maraîchers qui vont être en partie délogés à partir du mois de janvier prochain. Les terrasses des cafés et restaurants, ne devraient, elles, ne pas être particulièrement impactées. "C'est l'hiver, les gens ne s'installent plus trop en terrasse, on ne devrait pas trop y perdre, c'est plutôt quand les travaux vont commencer que ça sera dérangeant" confie le barman du Ginkho.

"L'âme du quartier"

Les travaux de rénovation prévus pour le printemps prochain inquiètent quelque peu les commerçants, au vu des nuisances sonores et visuelles qui pourraient faire fuir la clientèle. Mais tous reconnaissent leur attache à la flèche, "c'est l'âme du quartier" explique le patron du bar le Saint-Michel, et souhaitent sa réparation au plus vite.