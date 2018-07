A l'été 2020 vous ne reconnaîtrez probablement pas la base sous-marine de Bordeaux. Le site, construit par les Nazis pendant la seconde guerre mondiale a largement été laissé en état. Dans une "alvéole", où étaient stationnés les sous-marins, reste encore un de ces bâtiments. Dans une autre, c'est une espèce de bombe qui est accrochée au plafond.

Mais, dans deux ans, temps de travaux oblige, le spectacle sera plus artistique. La Ville de Bordeaux a décidé de confier la réalisation du spectacle à l'organisme Culturespaces. Reste encore à faire voter la délibération en conseil municipal, ce qui est prévu pour le mois de septembre. Le contrat porte sur 15 ans et 7 millions d'euros.

L'idée, c'est donc de projeter sur les murs des quatre premières alvéoles de la base sous-marine, et sur l'eau, des peintures dynamiques, qui s'animeraient comme un spectacle vivant, avec également des effets sonores. Et cela nécessite deux ans de travaux, car il faut d'abord assombrir l'espace, pour que le spectacle puisse être visible, à l'image des feux d'artifices.

Déjà deux sites en France

Avant "Les Bassins de Lumière", Culturespaces a déjà mis en place "Les Carrières de Lumière" aux Baux-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône et "Les Ateliers de Lumière", dans le 11e arrondissement de Paris. A Bordeaux, l'exposition sera visible 10 mois sur 12, les deux autres étant consacrés à renouveler la renouveler. Si cette exposition va considérablement relancer l'intérêt de la base sous-marine, elle va aussi en augmenter le prix. De 3 euros aujourd'hui, il va passer à environ 15 euros, ce qui est le maximum autorisé par le contrat. Culturespaces et la Ville espèrent en tout cas largement augmenter le chiffre des visiteurs, estimé entre 70 et 90 000 personnes par an.

En attendant, l'Annexe, salle d'exposition gérée par la mairie continue ses activités. Elle accueille en ce moment "Légendes urbaines", consacrée au street-art. Et se poursuivra après 2020, avec une offre complémentaire des "Bassins de Lumière."

Le reste de la base sous marine, et ses cinq alvéoles restantes sera lui, toujours fermé au public. A plus long terme, la mairie espère lancer un appel à manifestation d'intérêt, et recevoir des projets, pour exploiter cette partie de la base, et le toit, qui offrirait une vue panoramique sur Bordeaux. A une condition, cependant, que la base soit ouverte sur le quartier des Bassins à Flot.