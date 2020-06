Bordeaux : une fête de la musique à minima

Pour cette 38ème édition de la fête de la Musique, la ville de Bordeaux ne mettra aucune scène à disposition des musiciens. Seuls les bars et restaurants pourront organiser des concerts à l'intérieur, et dans des conditions sanitaires drastiques.

C'est une circulaire du ministère de la Culture qui a donné le ton en début de semaine: cette édition 2020 de la Fête de la Musique se fera dans le strict respect des règles sanitaires et sera donc fortement perturbée. Les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits sur la voie publique. Contrairement aux autres années, les rassemblements spontanés de musiciens dans la rue ou sur les places seront donc interdits. La ville de Bordeaux a par ailleurs décidé de ne pas mettre de scène à disposition et de ne pas organiser de concerts.

La préfecture pourra, à certaines conditions, assouplir ces règles et autoriser quelques scènes en extérieur ( une réunion spéciale a eu lieu ce jeudi à ce sujet). Parmi ces conditions, la désignation d'un organisateur, qui sera responsable du bon déroulement de la manifestation, le respect des règles de distances sociales, et l'interdiction de créer un attroupement à proximité.

Quelques concerts dans des bars et restaurants bordelais

Sur le domaine public, très peu de manifestations auront donc lieu. En revanche, les établissements privés que sont les bars et les restaurants bordelais auront la possibilité d'organiser s'ils le souhaitent, des concerts. Mais là aussi, dans des conditions sanitaires drastiques: à l'intérieur exclusivement, sans possibilité de déborder sur leur terrasse, et dans le respect des règles de distances sociales. La circulaire du Ministère de la Culture précise même qu'ils sont déconseillés, s'ils sont susceptibles d'entraîner des rassemblements sur la voie publique:

Pour les bars, cafés et restaurants, l’organisation de concerts relève de la responsabilité de l’exploitant du lieu : ils sont fortement déconseillés dès lors qu’ils sont susceptibles de générer des rassemblements non maîtrisés sur la voie publique - Circulaire du Ministère de la Culture

La réouverture de l'Opéra

Néanmoins, les mélomanes pourront tout de même assister, à condition d'avoir réserver au préalable sur internet, à deux événements musicaux à Bordeaux: la réouverture de l'opéra au public, avec pour ce dimanche 21 juin, 3 concerts au total ( en jauge réduite), 2 au Grand Théâtre et le 3ème à l'auditorium. La Grande Poste proposera elle à partir de 20h un concert de musiques du monde.

Pour tous ceux qui souhaiteraient malgré tout pousser la chansonnette, le Ministère de la Culture vous propose de reprendre tous à 20h dimanche soir dans votre salon, votre jardin ou depuis votre balcon, Chanson sur ma drôle de vie de Véronique Sanson. Chacun pourra ainsi participer dit le communiqué à la Fête de la Musique et contribuer à créer une grande fresque musicale sur tout le territoire. Un tutoriel créé par des artistes sera mis à disposition sur www.fetedelamusique.fr et les réseaux sociaux pour que chacune et chacun puisse s’approprier la chanson.

Enfin, parmi les événements de cette Fête de la Musique 2020, ne manquez pas ce vendredi soir sur France Bleu la retransmission de la soirée Tous ensemble pour la musique. En direct à partir de 21h, depuis l’Accor Arena (partenariat France TV).