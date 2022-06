D'après la marque de sport Reebok, Bordeaux la ville de France la plus agréable pour les activités de plein air. Pour obtenir ce résultat, la marque a étudié plusieurs paramètres comme le temps d'ensoleillement et le nombre de parcs de la ville.

Bordeaux, ville la plus agréable de France pour courir et se promener

Bordeaux, d'après la marque de sport Reebok est la ville de France la plus agréable pour pratiquer la course à pied ou la rando. La marque a étudié les plus grandes villes de France comme Paris, Lyon, Lilles, Nantes ou encore Nice. Pour les départager, elle a analysé plusieurs paramètres comme le temps d'ensoleillement, le taux de pollution ou encore le nombre de chemins pédestres pour 100.000 habitants. Avec ses 12 sentiers de rando et ses 12 sentiers de running, Bordeaux est arrivée en tête du classement.