Bouère : le grand comédien Robert Hirsch devrait être inhumé dans la commune du sud-est mayennais

Robert Hirsch est décédé ce jeudi 16 novembre à l'âge de 92 ans. Il y a de très nombreuses années, il a acheté un caveau au cimetière de la commune de Bouère pour y être enterré.

Robert Hirsch a acheté il y a très longtemps ce caveau, à un endroit très précis dans le cimetière de Bouère. Le grand comédien voulait être inhumé près d'un ami très proche. Robert Hirsch a pris toutes les dispositions pour cela, puisqu'il a déjà fait réaliser sa pierre tombale, on peut y lire "Robert Hirsch, 1925" 1925 étant sa date de naissance. Une pierre tombale qui est connue de tous ou presque dans la région, car ce cimetière se visite depuis très longtemps. Avec son jardin à la française, il a été classé monument historique en 2005.

Une inhumation dans la plus stricte intimité?

On ne connait pas encore les dispositions prises par Robert Hirsch pour ses obsèques. Est-ce qu'il y aura une cérémonie religieuse avec toutes les personnalités de la culture française à Paris, et son inhumation dans la plus stricte intimité à Bouère? A la mairie de Bouère, on ne sait rien pour le moment. On attend les prochains jours pour en savoir plus.