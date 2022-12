Deux chefs veulent faire reconnaître la bouillabaisse à l'Unesco : "Y'a tout Marseille dedans"

Et si la bouillabaisse entrait au patrimoine mondial immatériel de l'Unesco, comme la baguette la semaine dernière ? C'est le combat mené par deux chefs marseillais, Yvan Vahanian, du restaurant " La Calanque bleue " à Sausset-les-Pins et Alexandre Pinna, patron de " Chez Fonfon ". Cela pourrait prendre plusieurs années, mais c'est un rêve qu'ils comptent bien réaliser.

La bouillabaisse à New York

L'idée trotte dans la tête des chefs depuis trois ans déjà. Un pari un peu fou que les deux restaurateurs se sont lancés lors d'un déjeuner. "On a eu envie que cette tradition se perpétue, confie Alexandre Pinna, patron du restaurant "Chez Fonfon" au Vallon des Auffes à Marseille. C'est un plat très typique, toujours dégusté dans de très bonnes conditions. Cela mettrait aussi en valeur le travail des pêcheurs de la région."

Si aujourd'hui ce plat est reconnu et toujours très prisé des touristes, les chefs espèrent aller plus loin : "Cela fait trois générations qu'on est installés au Vallon des Auffes, ça rendrait hommage aux anciens qui se sont battus pour créer ce plat." La première étape pour les chefs est de fédérer autour de ce plat. Pour cela, le chef Yvan Vahanian est en ce moment à New York. À son retour, les deux chefs vont essayer de réunir plusieurs restaurateurs et personnalités. "Bien sûr il faudra qu'on se mette tous d'accord autour de la recette, celle qui est choisie le plus souvent."

"Le poisson, le soleil, l'accent et la joie de vivre"

Pour les Marseillais qui raffolent de ce plat, il faut absolument inscrire la bouillabaisse au patrimoine immatériel de l'Unesco : "Tout Marseille est dans la bouillabaisse, sourit Séverine : le poisson, le soleil, l'accent et la joie de vivre !" Un avis partagé par Sandrine, qui vend son poisson sur le Vieux-Port : "Ah oui, c'est de chez nous ! C'est du travail, et beaucoup de patiente."

Un rêve qui pourra mettre des années avant d'aboutir, le temps de réaliser toutes les démarches. Pour rappel, le patron de "Chez Fonfon" assure qu'il faut cinq sortes de poisson pour réaliser une bonne bouillabaisse : le congre (appelé localement le fiela), la rascasse, du turbot ou du saint-pierre, du rouget grondin (galinette) et de la vive. Sans oublier bien-sûr les pommes de terre, le safran, la rouille et l'aïoli !