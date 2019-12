Dordogne : la crèche de Noël spectaculaire de Marie Ange à Boulazac

Chez les Rougier à Boulazac, en Dordogne, on ne mange plus sur la table de la salle à manger. La crèche de Noel a pris toute la place

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

C'est une passion qui l'anime depuis des années. Chaque mois de décembre, la perspective de Noël ravit Marie Ange Rougier. Catholique convaincue, elle est aussi fan de tout ce qui a trait à Noël, décoration, guirlandes et bien sûr, la crèche !

La crèche de Marie Ange à Boulazac © Radio France - Valérie Déjean

Et au fil des années, cette crèche prend de plus en plus de place. Elle a colonisé toute la table de la salle à manger sur près de deux mètres. Car chaque année Marie Ange rajoute des décorations. Elle l'a bâtie dans une ancienne maison de poupée et mixe avec brio, vieux santons (de plus de 150 ans) et petit oiseau mécanique déniché chez Emmaüs.

Il y a aussi des petits lapins, des cèpes (on est en Dordogne) et des petites maisons nichées dans des rochers. Le Père Noël s est aussi invité à la fête. Marie Ange Rougier ne l'a pas oublié : J'adore çà moi, c'est ma passion. Pour moi c'est pas du travail, c'est un plaisir et si j'avais pu la faire plus grande je l'aurai fait!

Pas de doute, l'année prochaine, la table ronde du salon devrait elle aussi disparaître sous le petit monde de Noel de Marie Ange Rougier.