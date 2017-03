Boulogne-Billancourt : 25 ans après la fermeture des usines Renault, l'île Seguin accueille des entreprises innovantes

Une promesse de vente a été signée mardi entre la société publique locale Val de Seine et la société Boulogne-Studios pour la partie centrale de l'île Seguin. Un campus qui regrouperait des entreprises actives dans les médias, le numérique ou le sport est prévu sur l'île.

Les aménagements de l'île Seguin vont prendre forme. Le centre de l'île va être acheté. Une promesse de vente a été signée mardi entre la société publique locale, Val de Seine aménagement qui aménage la ville de Boulogne-Billancourt, et la société Boulogne-Studios. Boulogne-Studios, filiale à 100% de Vivendi possède les studios de tournage de la rue de Silly à Boulogne. Depuis le début des années 1940, plus de 300 longs métrages y ont été tournés.

Le projet

Un campus d'environ 150.000 mètres carrés est prévu. D'ici 7 ans maximum, il devrait rassembler des entreprises actives dans les médias, le numérique, le sport et le développement durable. Un jardin de 12.000 mètres carrés serait ouvert au public. Deux voies piétonnes feront la liaison avec la Seine Musicale et le pôle culturel et artistique sur la pointe amont. Un équipement sportif privé d'intérêt collectif, avec terrain de football, piscine et salle multisports, est prévu.

Une vitrine pour des technologies innovantes

Les acheteurs veulent faire de ce site une vitrine pour les technologies innovantes et écologiques. Il sera aussi un lieu culturel. La "Seine Musicale" ouvrira au public le 22 avril 2017. Le Grand Pôle Culturel et Artistique de la pointe amont a été présenté le 31 janvier 2017.

La circulation automobile sera limitée sur l'île. Un système de transport privé, écologique assurera la liaison avec les transports publics.

Ce projet ne devrait rien coûter aux contribuables de Boulogne-Billancourt et du Grand Paris Seine Ouest.