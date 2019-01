Boulogne/mer : des jeunes ont découvert le patrimoine culturel de la ville et créé un escape game.

Boulogne-sur-Mer, France

Aux archives municipales de Boulogne-sur-mer, ce mercredi-là, des jeunes du quartier prioritaire du Chemin vert sont en découverte. Ils sont en alerte, à la recherche d'idées pour leur scénario, leurs énigmes et leurs personnages : "là, on regarde une exposition sur la Grande guerre, les armes qu'ils utilisaient, leurs surnoms et comment ils vivaient. On pourrait l'intégrer à notre escape game, en faisant comme eux, pour une journée."

Remettre du lien entre ces jeunes et la culture

Dans l'escape game, qui a été présenté au public à la fin du mois de décembre, on trouve par exemple la momie du musée de Boulogne, Jules César ou encore Napoléon et le Général San Martin : "il y a des histoires différentes, par exemple le Moyen-âge, les temps modernes."

Ça fait connaitre des personnages importants qui sont venus à Boulogne.

Ces adolescents ont multiplié les visites au musée, à la bibliothèque ou au théâtre, où ils ont vu des pièces. Et ils ont accroché, raconte Thibault Leroy-Mignot, le directeur du Centre social de Boulogne : "Le but, c'est vraiment l'implication de ces jeunes. On les accompagne dans des pratiques culturelles qu'ils n'ont pas forcement l'habitude de côtoyer au quotidien. On sait comment c'est avec les adolescents : ils sont bien derrière leur écran, mais franchir la porte d'une institution culturelle, c'est un peu plus compliqué. C'est jeunes-là, ont fait cet effort et on proposé un outil de médiation."

Une expérience enrichissante pour tous

Cet escape game a été imaginé avec la compagnie Atome Théâtre qui a su motiver et séduire ces jeunes. Le fruit de leur travail -ils se sont retrouvés une à deux fois par semaine depuis septembre- a été présenté à la villa Huguet, un bâtiment historique, un peu mystérieux, que ces jeunes ont adoré.

Cette opération des Ministères de la Culture et de la ville, baptisée "C'est mon patrimoine", aura aussi permis aux services de la ville de Boulogne, sociaux et culturels, de travailler en commun. Une riche expérience, pour eux également.