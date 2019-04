VIDÉO : Boulogne-sur-mer, des cours de sport en anglais, pour petits et grands

Apprendre l’anglais en s‘amusant et en faisant du sport ! C’est l’idée de deux associations boulonnaises, portées par des femmes d’origine britannique.Tous les mercredis matins, elles réunissent des enfants, pour des activités ludiques, sportives et musicales, dans la langue de Shakespeare.

Boulogne-sur-Mer, France

A Boulogne-sur-mer, deux associations proposent des leçons de sport en anglais. Les enfants et leurs parents en raffolent. Cela se passe dans une salle habituellement réservée à l’escrime à la Maison des associations, où tous les mercredis matins, l’anglais est désormais la langue officielle.

En chanson, les enfants apprennent avec leurs parents, des rudiments d'anglais, avec une variété d'accents et d'intonations. © Radio France - Matthieu Darriet

Là, se retrouvent donc des enfants de 0 à 7 ans, avec leurs parents -surtout des mamans ! - En arrivant , ils remettent leur « bus-ticket », pour monter dans la ronde du "Chatter bus" : un moyen de lancer un atelier d’éveil en chansons, dans la langue de Shakespeare. Puis la séance se poursuit avec des exercices plus sportifs.

Très positif pour les enfants

Les parents témoignent de l’épanouissement de leurs enfants, qui n’hésitent pas à reprendre, chez eux, les mots appris lors des séances. Ils sont plus à l’aise et ça vient naturellement. L’institutrice de certains de ces enfants raconte même que, désormais, elle a du mal à faire compter ses élèves en français !

Gros succès auprès des enfants, pour ces ateliers de sport et de jeux en anglais. Aujourd'hui, les parents se retrouvent, également, pour des séances destinées aux adultes. © Radio France - Matthieu Darriet

Six mois après le lancement de ces cours, il y a une forte demande... des parents. C’est pour cela qu’un atelier spécifique pour les grands vient de démarrer. Des parents qui se remettent à l’anglais, vague souvenir de leurs études, et qui se disent qu’ils vont en avoir besoin, si leurs enfants progressent vite.

Entendre des accents différents

Toute la démarche repose sur le jeu et le sport, mais il est bien question d’apprendre l’anglais ; d’apprendre la diversité d’accents et d’intonations. Puisqu’il y a deux intervenantes, cela permet aux petits comme aux grands, d’entendre des différences. C’est ce que raconte Christine Carr, la présidente de l’association Pel’Mel : "Quand on fait la partie sportive, on reprend les mots que les enfants auront appris dans la première partie. Donc les enfants ont la possibilité d'entendre les mêmes mots, les mêmes phrases, deux fois de suite dans deux contextes différents."

Le contexte sportif est adapté pour des touts petits, mais les parents sont encouragés à venir les accompagner.

S vous êtes intéressés par ces cours, ça se passe donc tous les mercredis matins, pour les enfants et les lundis soir pour les adultes, à la Maison des associations à Boulogne.