Boulogne-sur-mer : la restauration des fresques de la cathédrale commence

L'opération de sauvegarde des fresques de la cathédrale de Boulogne a débuté. Il s‘agit de 1.000 m2 de peintures qui représentent la vie de la Vierge en six tableaux. Mais deux d’entre eux sont particulièrement dégradés. La faute à des infiltrations venues du dôme qui surplombe les fresques.

Deux des six fresques de la cathédrale de Boulogne sont très endommagées, suite à des infiltrations d'eau, depuis le dôme de l'édifice.

Boulogne-sur-Mer, France

En se penchant sur les fresques de Notre-Dame de Boulogne, des experts en patrimoine ont dit qu’ils n’avaient jamais vu ça : un tel niveau de dégradation et une évolution si rapide en quelques années seulement. Ce qui désole Emmanuel Duflos de l’association Cathédrale de Boulogne : "C'est une catastrophe. Lorsque vous regardez une des deux fresques fortement abîmées, la Vierge et son enfant sont totalement absents."

Il y a de fortes infiltrations d'eau. L'eau ruisselle, les pierres sont gorgées d'eau et, forcement, l'enduit s'est décollé.

L'enduit, en trois couches, a disparu sur deux des fresques qui sont très dégradées. © Radio France - Matthieu Darriet

Ces fresques utilisent la technique a fesco . Il s'agit de trois couches successives d’enduit, déposées sur la pierre, avec des couleurs naturelles. L’association cherche des documents, comme des photos, pour retrouver ces dessins et ces teintes.

Des travaux d'urgence

En entendant, des travaux d’urgence ont commencé : "Les restauratrices ont posé différents enduits, pour faire en sorte que la couche picturale ne se décolle plus. Maintenant, il va y avoir un mois d'attente pour voir comment le support se comporte."

Ce des infiltrations, issues du dôme de la Notre-Dame de Boulogne, qui ont entraîné la dégradation des fresques. © Radio France - Matthieu Darriet

Parallèlement, la suite du chantier se dessine : "Le dôme va être rénové. Les travaux vont durer un an, peut-être plus et ensuite, ou en même temps, il y aura des échafaudage pour commencer la restauration de ces fresques."

Recherche de fonds

Depuis dix ans, l’association cathédrale de Boulogne organise un spectacle historique avec des bénévoles. Il permet de sensibiliser au destin de ces fresques et de récolter des fonds pour financer en partie leur rénovation.