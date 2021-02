Boulogne-sur-mer : la Route du poisson renaît

400 chevaux et 300 km : une Route du poisson 2021 est annoncée, avec un départ de Boulogne, le 25 septembre et une arrivée le lendemain, à Paris. Cette course d’endurance, avec des chevaux de trait attelés, est un hommage aux mareyeurs qui livraient du poisson en 24h, jusqu'en 1850.

C’est une renaissance. Après neuf ans d’absence, la Route du poisson est relancée à Boulogne-sur-mer. Il s’agit d'une compétition d’endurance équestre, avec des chevaux attelés. Cette course relie la Côte d’Opale à Paris, en hommage aux mareyeurs (les chasse-marées) qui se relayaient pour livrer du poisson frais, en 24 heures, dans la capitale, jusqu'au milieu du XIXème siècle.

La route du poisson est l'occasion de mettre en valeur les races locales de chevaux, comme le Boulonnais et le Trait du Nord. © Radio France - Matthieu Darriet

L’épreuve équestre va regrouper une vingtaine d’équipages de toute l’Europe. Elle va mobiliser plus de 400 chevaux de traits (notamment des Boulonnais et des Traits du Nord, les deux races de la région) sur plus de 300 km, les 25 et 26 septembre 2021. La route du poisson s’étaient arrêtée en 2012, faute de financements.

Sur les Champs-Elysées

Des chevaux boulonnais et des traits du nord, sur les champs Elysées, et devant l’Assemblée nationale, les amateurs de ces races locales en rêvaient depuis longtemps, d'autant que lors des dernières éditions de la route du poisson, la course n'allait plus jusqu'à Paris.

"La route du poisson se termine le dimanche midi, sur les pavés parisiens, mais entre temps, il y a tous les relais des équipages, notamment la nuit, souligne Thibaut Mathieu, l’organisateur parisien de cette nouvelle route du poisson. L'idée c'est la convivialité, ce sera donc une grande fête populaire, à chaque étape. Il y aura également des villages d'animation à Boulogne sur mer, à Paris et à Chantilly."

Traction de flobarts

A Boulogne, la veille du départ, les spectateurs retrouveront l’épreuve de traction de flobarts, sur la plage. Le flobart est une grande barque en bois utilisée par les pécheurs, qui était remontée sur la plage, tractée par des chevaux boulonnais. 40 chevaux, deux par équipage, participeront à cette épreuve très impressionnante.

A Boulogne-sur-mer, les spectateurs pourront retrouver la célèbre épreuve de traction de flobart, la veille du départ de la route du poisson 2021. © Radio France - Matthieu Darriet

Enfin Le Touquet sera aussi à l’honneur, les jours précédents le départ, avec tous les préparatifs de la course et puis des épreuves de maniabilité urbaine, de maniabilité à la voix et de dressage. Des démonstrations de débardage sont également prévues.