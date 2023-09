Boulogne-sur-mer : Nausicaá a cartonné tout l'été

A Boulogne-sur-Mer, Nausicaá est en passe de battre, cette année, son record de fréquentation, depuis son ouverture il y a 32 ans, Depuis janvier, près de 710.000 personnes ont passé les portes du Centre national de la Mer. L’objectif annuel était fixé à 850.000 visiteurs sera atteint largement.

Pour l’essentiel, il s’agit de visiteurs du Pas-de-Calais et du Nord, mais les efforts du Centre pour élargir sa zone d’influence portent leurs fruits avec de plus en plus de Normands et de visiteurs du Grand-Est. Et les étrangers sont toujours, sans surprise, des Belges, des Néerlandais, des Anglais - ils reviennent- et des Allemands.

Régulation des flux de visiteurs et de voitures

Mais cet été, ce succès a imposé à Nausicaá, à cinq reprises, de réguler les entrées. Les ventes de billets ont été bloquées le matin et la communication sur les réseaux sociaux a été forte pour inviter les visiteurs à se reporter sur l’après-midi, après 15h30.

Autre conséquence de ce succès, lors des grosses journées, autour du centre, les bouchons automobiles s’allongent et les parkings sont saturés. Un plan de gestion de trafic sera étudié avec la ville et l‘agglomération du Boulonnais dès cet automne. "La signalétique est une piste de travail beaucoup très forte, explique Christophe Siruge, le Directeur général de Nausicaá. Mais peut-être faut-il que nous développions la présence de personnel, pour réguler les flux. La question des parkings est aussi un sujet extrêmement important. Tous ces éléments là, la ville de Boulogne et la Communauté d'agglomération l'ont en tête comme nous. Et donc nous allons travailler pour corriger ces élements en vue de l'été 2024."

"Je crois que le développement touristique auquel ce territoire travaille depuis maintenant des années et des années trouve une réussite, comme nous le constatons en 2022 et en 2023," explique Christophe Sirugue*.* Car les bons chiffres de Nausicaá rejoignent ceux de l’attractivité de la Côte d’Opale.

Au final, après avoir perdu beaucoup d’argent avec le covid, Nausicaa retrouve une situation financière plus favorable. "On a fait une très bonne année 2022 et on va faire une très bonne année 2023, ce qui va nous permettre de compenser les pertes que nous avons accumulées en 2020 et 2021, explique Christophe Sirugue, le Directeur général de Nausicaá. Puisque je rappelle que 97 % de nos ressources sont nos visiteurs et que quand, pendant deux années de suite, on a eu six mois de fermeture, ça a été très difficile. Nous allons pouvoir rétablir notre situation financière plus rapidement que prévu. Nous avions estimé qu'il fallait attendre fin 2025 pour pouvoir avoir une situation financière saine. Mais nous l'aurons, sans aucun doute, à la fin de cette année 2023."