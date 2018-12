Boulogne-sur-mer : Nausicaá cartonne avec 870.000 visiteurs cette année

Boulogne-sur-Mer, France

Nausicaá devrait finir l'année sur une chiffre de 870.000 visiteurs. Le centre national de la mer est donc toujours sur l'objectif de dépasser le million de visiteurs sur une année pleine, puisque l'agrandissement de l'exposition n'est opérationnel que depuis le 19 mai dernier.

+300% en arrière-saison

Nausicaá a, bien sûr, connu le succès durant l'été, malgré un début juillet un peu terne pour cause de Coupe du monde de football, mais depuis "nous constatons une très belle arrière-saison, raconte Philippe Vallette, le patron de Nausicaá : +300%."

On est tout a fait conforme à nos prévisions.

Les visiteurs français viennent de plus en plus loin, ce dont témoignent les plaques d'immatriculation observées à Boulogne cet été. Et puis, il y a aussi de plus en plus de Belges, de Britanniques, d'Allemands et de Néerlandais.

Une zone de chalandise élargie

Dans les semaines qui sont suivi l'inauguration de l'agrandissement, certains visiteurs ont fait part de leur déception, car le grande bassin paraissait bien vide. Il y a eu des décès parmi les requins et raies manta de Nausicaá, mais depuis, l'aquarium a été repeuplé. Les retours, notamment sur tripAdvisor, sont positifs.

Le grand bassin de Nausicaá a été repeuplé depuis l'inauguration, avec des maquereaux et des sardines, notamment. © Radio France - Matthieu Darriet

"On a un vrai saut quantitatif, mais aussi qualitatif, poursuit Philippe Vallette. Comme tout aquarium qui ouvre, on avait des petits poissons, mais ils grandissent. Et puis, nous en avons remis. On a des bancs de maquereaux absolument magnifiques qui avancent de façon serrée, un peu comme un gros organisme. Et puis, les sardines ont doublé. Ça fait du monde ! Enfin, petit à petit, nous meublons le bassin, avec le mur qui est destiné aux coraux, notamment."

La durée de visite s'allonge

Aujourd'hui, le Centre national de la mer estime que ses aquariums sont correctement peuplés. Et puis, c'est la vie d'une telle installation, petit à petit, des poissons seront ajoutés. C'était le cas après les précédentes extensions. En 1998, lors du premier agrandissement, le temps de visite de Nausicaá était de 1h30 ; il était passé à 2h30.