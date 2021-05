Boulogne-sur-Mer : Nausicaa rouvre ses portes au public et fête ses 30 ans

Le 18 mai 1991 Nausicaa à Boulogne-sur-Mer accueillait ses premiers visiteurs. Trente ans plus tard, le centre national de la mer est le plus grand aquarium d’Europe. Avant la pandémie, il accueillait plus de 800 000 visiteurs par jour.