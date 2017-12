Boulogne-sur-Mer, France

Boulogne a longtemps résisté. Mais la ville annonce un partenariat avec Mégarama pour créer un multiplexe de cinéma. 14 salles et près de 2.000 fauteuils vont sortir de terre d'ici Noël 2019, sur la rive gauche de la Liane. Les élus refusaient une installation dans une zone commerciale de périphérie ; il s’agit donc d’un projet de centre-ville. Mégarama a racheté le cinéma de centre-ville -"Les Stars" (250.000 spectateurs annuels)- et va le déplacer. Un combat pour le maire et président de l'agglomération, Frédéric Cuvillier :

Depuis des années nous nous opposons à la construction de multiplexes dans des grandes zones commerciales inhumaines de périphérie, pour privilégier ce type de projet dans le cœur de ville. Cela va permettre d'aménager une zone d'activités de loisirs et de divertissements dans le centre, avec un bowling, un karting, le projet de serre tropicale et le casino qui est déjà là.

Le Mégarama de Boulogne proposera 14 salles sur deux niveaux, dont une de 450 places avec sièges en cuir, larges et tout confort. - Photo Mégarama

Des Boulonnais pas très cinéphiles ?

Les Boulonnais vont en moyenne un peu plus de deux fois par an au cinéma, contre jusqu’à 10 fois dans d’autres villes de même taille. La faute au manque de places : régulièrement des spectateurs viennent au cinéma et doivent rebrousser chemin. Et soit ils renoncent à voir un film, soit ils vont ailleurs, notamment à Cité Europe, près de Calais. Olivier Labathe est le directeur général-adjoint de Mégarama :

Il y a un réel déficit de fréquentation cinématographique à Boulogne et une évasion très forte vers les sites environnant, ça oblige les Boulonnais à prendre leur voiture et à faire des km pour aller voir un film.

Avec seulement 7 salles actuellement, impossible de diffuser la diversité des sorties, 15 films nouveaux chaque semaine. Avec ce projet la ville espère des retombées dans le centre : 30% des spectateurs vont au restaurant avant ou après sa séance. Mais cela suppose une politique tarifaire raisonnable, comme c’est le cas au cinéma actuel. Même si en moyenne, seul un spectateur du 5 paie réellement le plein tarif.