Bourg-les-Valence : la Cartoucherie achève son campus de l'image par un nouveau parc

Faire renaître la Cartoucherie, c'est chose faite depuis dix ans avec le Pôle de l'Image. Désormais, le but est d'attirer les familles, en construisant un parc mitoyen aux studios et aux écoles.

Bourg-lès-Valence, France

La Cartoucherie à Bourg les Valence n'a pas encore terminé sa mue. Fin mai, les premiers coups de pelleteuse ont été donnés dans la friche qu borde le bâtiment. Aujourd'hui, la Cartoucherie, c'est un Pôle Image dédié à l'animation depuis 10 ans. A l'intérieur, le studio multi récompensé Folimage dont une partie va déménager en centre ville de Valence, mais aussi le studio indépendant Team To, l'école européenne La Poudrière, l'école d'animation 3D, et plusieurs autres boites. Bref, la fierté de Bourg les Valence, et bien au delà, dans le domaine des nouvelles technologies.

La Cartoucherie bénéficie déjà d'un aménagement splendide © Radio France - David Meilhac

Linge et munitions

Mais avant cela, c'était surtout une usine de munitions, pendant près d'un siècle, d'où son nom de cartoucherie. Au tout début, c'était même une manufacture de textile, entre 1855 et 1874. Le site est spectaculaire, c'est une vraie richesse patrimoniale, architecturale. Hors de question de démolir cette cartoucherie dit Idelette Drogue-Chazalet, des archives municipales de Bourg les Valence. Tout ou presque est là : la grande cheminée, les cartouchières, la gare ! Et entre le parc Brun et la cartoucherie, une friche de plus de deux hectares. Les travaux ont débuté, ils s'achèveront en avril 2020 si tout va bien. C'est une canadienne, Karen England, qui a tout imaginé ,dessiné. Devant la complexité de l'édifice, Karen a misé sur la simplicité. Et l'histoire jaillit, au moindre coup de pioche : un mur ici, une source d'eau là, des rails de chemin de fer.

La friche bientôt transformée en parc, avec la Cartoucherie en arrière-plan © Radio France - David Meilhac

Plus de 450 personnes travaillent aujourd'hui sur le site. Ils était 3000 à l'époque de l'usine de munitions. Comme quoi, il reste de la place pour les familles et les touristes. On nous promet un petit havre de paix, relié au centre ville, au pôle image, avec beaucoup d'animation à venir, notamment des projections de films en plein air. Un paradis à trois millions et demi d'euros, facture réglée en grande partie par l'agglomération Valence-Romans.