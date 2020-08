Bourganeuf : privés de festivités vendredi, les commerçants relativisent

Le risque sanitaire est trop élevé : la mairie de Bourganeuf a décidé d'annuler les festivités de vendredi. Le concert et le feu d'artifice avaient déjà été repoussés du 14 juillet au 14 août. Les commerçants vont devoir faire sans cette manne financière.

« C'est pas une catastrophe mais c'est vraiment dommage. » Nathalie Després travaille à l'auberge de l'Atre. L'établissement avait prévu d'ouvrir exceptionnellement ce samedi. Mais avec l'annulation des festivités de vendredi, le plan tombe à l'eau. « La patronne fera toujours des plats à emporter, mais moi je ne viendrai pas travailler. »

Le feu d'artifice de Bourganeuf était d'abord prévu le 14 juillet, comme chaque année. Repoussé une première fois au 14 août, l'événement a été officiellement annulé lundi. Impossible pour la mairie d'organiser un tel événement en toute sécurité sanitaire. Distanciation physique, port du masque, face à tous ces obstacles la préfecture et la gendarmerie ont recommandé au maire d'annuler. Dont acte.

Une annulation que regrette José Soulié, brocanteur : « le feu d'artifice de Bourganeuf, c'est l'un des plus gros de la Creuse, on a souvent jusqu'à 10 000 personnes, ce n'est pas tous les jours qu'on a ça. »

Mais les commerçants ne s'en font pas. Depuis fin juin, le marché de la tour Zizim a repris chaque mercredi, et c'est chaque semaine un succès. D'autant que la Creuse attire les touristes cet été. Alors même si l'annulation des fêtes de Bourganeuf prive brocanteurs et restaurateurs de quelques dizaines de clients, l'été ne sera pas ruiné : « On a pas le droit de se plaindre, après tout ce qu'on vient de subir pendant trois mois, » conclut José Soulié.

Seule animation maintenue, projection en plein air, samedi à 21h, du film de Nicolas Vanier, Donne-moi des ailes. Réservations et port du masque obligatoire.