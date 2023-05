Bourganeuf se souvient de ses hommes retenus en otage le 9 juin 1944

Comme un symbole le jour de la commémoration de l'Armistice de la Seconde Guerre mondiale, Bourganeuf a choisi de rendre hommage à ses hommes retenus quelques heures en otage le 9 juin 1944 par des soldats allemands d'une des divisions Das Reich. Une plaque a ainsi été inaugurée au 8 avenue Turgot.

"Ils ne pouvaient plus bouger tellement ils étaient tassés"

Près de 79 ans plus tard, il ne reste plus qu'un seul témoin de cet épisode historique. René Denis, aujourd'hui âgé de 97 ans. Il a souvent raconté ce qu'il avait alors vécu à son fils, Jean-Claude. "Il allait avoir 18 ans quand il a été enfermé ici, raconte-t-il, devant ce qui fut le garage automobile Truffy. Il était dans la rue du Billadour quand ils (les soldats) sont venus le chercher et avec les mitraillettes, ils les ont amenés jusqu'ici. Ils étaient nombreux : mon père m'a dit qu'ils ne pouvaient même plus bouger tellement ils étaient tassés".

Tous les hommes de Bourganeuf, âgés de 16 à 60 ans, ont été retenus en otage pendant deux à trois heures avant d'être relâchés grâce aux négociations du maire de l'époque, François Graux. "Il a fait traîner les négociations, explique Marie-Hélène Pouget Chauvat, adjointe à la culture à la mairie de Bourganeuf. Elle a rassemblé plusieurs documents pour reconstituer les faits. Des heures gagnées précieuses puisque le commandant allemand, Helmut Kämpf a eu le temps d'apprendre que quelques kilomètres plus loin les Résistants guérétois, ayant repris la ville, "avaient rendu les honneurs militaires aux prisonniers allemands et soigné les blessés. En contrepartie, il aurait alors décider de libérer les otages bourganiauds".

Le 8 avenue Turgot à Bourganeuf où se trouvait le garage automobile Truffy en 1944. © Radio France - Valérie Menut

Apeurés mais tous sains et saufs

Ces longues heures dans le garage automobile resteront malgré tout traumatisantes pour les otages. "C'est sûr qu'ils ont dû avoir peur, raconte Jean-Claude Denis. Ils ne savaient rien. Ce n'est qu'après qu'ils ont su à quoi ils avaient échappé".

Le soir du 9 juin 1944, alors qu'il part vers Limoges, Helmut Kämpf sera arrêté par les Résistants du colonel Guingouin. Il aurait été brûlé vif. "Les représailles à Oradour-sur-Glane étaient déjà décidées, mais il semblerait que l'épisode des brûlés d'Oradour soit lié à cela, puisque le meilleur ami de l'officier SS était le commandant de la division Das Reich qui a commis les horreurs d'Oradour" précise Marie-Hélène Pouget Chauvat.