Bourganeuf : une joueuse gagne 20 000 euros au loto

Même si les temps sont difficiles, il y a encore et c'est heureux, de bonnes nouvelles. A Bourganeuf, une joueuse vient d'empocher 20 000 euros au loto. Elle a appris la bonne nouvelle à la maison de la presse qui a validé son ticket. "Moi la première, quand j'ai vu le 20 000, j'avais du mal à y croire", explique Stéphanie Gautier, la patronne de la maison de la presse.

Une blague à 20 000

La gagnante aussi n'en croyait pas ses yeux. "Elle a cru à une blague, parce que je suis quelqu'un qui rigole pas mal. Et du coup, elle croyait que je lui faisais une blague ! Ben j'ai dit non, une blague à 20 000, je peux quand même pas, raconte Stéphanie Gautier en souriant. Moi j'avais les jambes qui tremblaient, et je lui ai fait vérifié plusieurs fois que j'avais bien rempli le rib, pour justement ne pas me tromper dans le virement. Donc on a bien vérifié toutes les deux , et c'est fantastique".

Les larmes aux yeux

"Je pense que c'est la première fois qu'elle avait un gain comme celui là car elle m'a dit qu'elle avait envie d'en pleurer, parce qu'elle a des petits soucis personnels. Et voilà, qu'elle voulait s'occuper de sa maman. Et je pense que cela va bien lui servir".