Bourges : 1.400 rameurs au lac d'Auron

C'est la vingt-cinquième fois que Bourges accueille ce type d'événement. L'aviron club est donc bien rodé. Bourges qui n'est pas très loin de Paris et espère accueillir des équipes olympiques pour des entraînements avant les J.O de 2024 : " C'est un nouveau challenge après la période de covid " précise Richard Aspord, président de l'aviron club de Bourges. " _Il faut réamorcer la pompe avec les bénévoles. Il faut en trouver 160 et ce n'est pas forcément évident cette année, mais on s'en sort bien et je les remercie pour leur investissement. Les clubs aiment venir à Bourges parce qu'on est au centre de la France. C'est plus pratique et le lac est apprécié car il n'est pas trop venteux. Les seniors concourent sur 2000 mètres, les juniors sur 1.500 mètres. _Notre gros projet c'est l'agrandissement du club. On a eu le feu vert de la mairie de Bourges et on les remercie. Les travaux devraient démarrer en 2023. On pourra accueillir plus de clubs et stocker plus de bateaux. Ensuite, on pourra se positionner de façon plus claire pour essayer d'accueillir des équipes pré-olympiques. On sera beaucoup mieux installé."

La mise à l'eau d'un bateau © Radio France - Michel Benoit

Notez que l'aviron club de Bourges organise un concours de photos insolites tout au long du weekend. Il faut que le lac apparaisse obligatoirement sur la photo que vous postez sur instagram : #bourges#avironbourges#ffaviron.