Bourges : basketteuse et romancière à 17 ans, Emmanuelle Bnuenameu Sono est douée pour tout !

A seulement 17 ans, elle frappe à la porte de l'équipe de France de basket et vient de publier son premier roman ; on vous présente une surdouée : Emmanuelle Bnuenameu Sono. Son premier roman qui vient de sortir s'appelle " Elaïa " chez Verone Editions.

Emmanuelle Bnuenameu Sono a rejoint le centre de formation des Tango de Bourges et poursuit sa scolarité en première, au lycée Alain Fournier de Bourges. Bref, c'est la tête et les jambes. " Elaïa ", son première roman, c'est l'histoire d'une vengeance... avec une vraie morale qui prend une résonance particulière après # Me Too : " L'avoir fait, franchement j'en suis vraiment fière " confie la jeune basketteuse. " Cela parle d'une jeune femme qui a un lourd passé. Elle a subi des agressions étant jeune. Et elle va avoir l'opportunité d'affronter son agresseur. Je voulais vraiment insister sur le fait que les femmes pouvaient être fortes et se relever, malgré les drames."

Emmanuelle se plie au jeu des dédicaces. © Radio France - Michel Benoit

Forte, Emmanuelle l'est assurément. Même ses parents ont eu la surprise de découvrir qu'elle allait être éditée : " On l'a su quand elle a eu les réponses des maisons d'édition " confie son père, Patrick. " C'est ce que je pourrais souhaiter à tous les parents. C'est d'avoir une fille comme elle. Scolairement, ça marche. Sportivement, ça marche. Souvent le rôle des parents, c'est de motiver les enfants à la scolarité, ou éventuellement dans une pratique sportive. Et là, parfois, Emmanuelle, il faut lui dire que ce qu'elle fait c'est bien et qu'elle arrête de mettre la barre aussi haut. "

Elaïa, le premier roman d'Emmanuelle Bnuenameu Sono est paru chez Verone Editions © Radio France - Michel Benoit

L'élève des Tango de Bourges vient de participer aux sélections pour rejoindre la sélection française de basket 3 x 3. Sa professeure de français au lycée Alain Fournier, de Bourges, est elle aussi tombée des nues en découvrant ce roman : " Emmanuelle, participe beaucoup en cours " détaille Magalie Grellard. " Elle a toujours un visage très ouvert malgré le masque. On le voit dans ses yeux. Des éléèves qui écrivent et qui mènent le projet jusqu'au bout, c'est quand même très rare. " Emmanuelle est un exemple pour le directeur du Creps de Bourges, Djamel Cheikh : " Emmanuelle n'a pas besoin de nous. Elle se prend en main toute seule. C'est pour cela qu'on voulait la mettre à l'honneur aujourd'hui. Et cela nous laisse plus de temps pour nous occuper de ceux qui ont plus besoin d'être encadrés." Pas facile en effet de suivre un cursus scolaire tout en s'entraînant des dizaines d'heures chaque semaine.