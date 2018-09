Bourges, France

Akoreacro est une compagnie basée Au Blanc (Indre) qui dépoussière totalement les acrobaties aériennes. C'est la première fois qu'elle engage un metteur en scène pour créer un spectacle : Pierre Guillois nous projette au coeur de l'histoire d'un couple, avec ses hauts, ses bas, ses déchirements, ses passions exprimés au travers des figures acrobatiques aériennes.

Le chapiteau de la compagnie Akoreacro peut accueillir plus de 500 personnes. © Radio France - Michel Benoit

Même les objets du quotidien s'envoient en l'air ! Claire Altaya est la voltigeuse de la troupe : " Vous verrez du trapèze Washington, du cadre aérien, des vrilles, des saltos, des portés aériens. C'est une grosse performance physique, mais elle passe presque inaperçue car ce spectacle, c'est avant tout une histoire. Celle d'un couple, depuis la rencontre jusqu'à la fin de l'histoire (suspense ! ). Je change une quinzaine de fois de costume. C'est évidemment très visuel, et toute la difficulté a été d'intégrer la voltige aérienne dans un décor du quotidien."

Claire Altaya de la compagnie Akoreacro dans le spectacle "Dans ton Coeur" - Akoreacro

"Dans ton Coeur ", c'est aussi un spectacle musical, avec de très belles lumières. La compagnie Akoréacro, c'est 25 personnes. Jean-François Pyka, responsable de production : " La particularité d'Akoreacro, c'est de mélanger le cirque acrobatique, qui est exigeant, et la musique live. C'est une chose qui plait énormément. On a quatre musiciens live, plus parfois des concerts après le spectacle, quand on voit que le public a envie de rester un peu plus longtemps. On aime bien ce temps d'échange après la représentation, qui nous permet de partager. On y tient beaucoup. "

Sous le chapiteau de la compagnie Akoreacro © Radio France - Michel Benoit

Ce sont les premières représentations en France de ce nouveau spectacle. Akoreacro rentre d'une tournée en Belgique et en République Tchèque. A partir du 4 octobre, la compagnie plantera son chapiteau à Châteauroux pour une semaine de représentations sur le mail St Gildas (du 4 au 12 octobre).