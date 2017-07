Bourges : Auguste Rodin au musée du Berry

A Bourges, le musée du Berry sort quelques trésors de ses réserves. Quatre sculptures d'Auguste Rodin ! Excusez du peu ! Elles n'ont été que très peu exposées. Elles le resteront dorénavant et rejoignent une autre sculpture qui était déjà visible.

Il faut dire qu'on commémore cette année, le centenaire de la mort d'Auguste Rodin. L'occasion était donc trop belle. Des oeuvres qui devraient doper la fréquentation cet été du musée du Berry à Bourges. Il s'agit d'un buste en marbre et de trois bronze. Ces sculptures ont été créées par Rodin dans le cadre de ses études pour la porte de l'enfer que l'on peut voir à Paris... Christophe Gratias, responsable des publics aux musées de la ville de Bourges ne cache pas sa joie de présenter ces oeuvres au public. Fugit Amor, le minotaure, rejoignent Eve, une statue qui était déjà exposée.

Christophe Gratias, responsable des publics au musée de la ville de Bourges, près de la statue "Eve" signée Auguste Rodin © Radio France - Michel Benoit

On doit la présence de ces oeuvres à Bourges, tout simplement à un berruyer, Georges Hecq, fonctionnaire au secrétariat des beaux-arts du ministère de l'instruction publique et des cultes. Georges Hecq fut un grand ami d'Auguste Rodin et lui acheta ces statues bien avant que l'artiste ne soit reconnu. Georges Hecq a fait tout son possible pour aider Auguste Rodin : "Il lui a trouvé un plus grand atelier à Paris pour travailler dans de meilleures conditions. Il lui a même fait obtenir la légion d'honneur,"explique Christophe Gratias. Mais Georges Hecq meurt en 1903, quatorze ans, avant Rodin. Son ami sculptera son buste en pierre pour qu'il garnisse sa tombe au cimetière des capucins à Bourges. La veuve de Georges Hecq a finalement fait don de ces sculptures à la ville de Bourges.

Un marbre blanc signé Auguste Rodin, sorti des réserves du musée du Berry à Bourges : la fille à la croix © Radio France - Michel Benoit

Et vers la fin de l'année, d'autres sculptures seront exposées en vis à vis de ces Rodin : des créations de Jean Baffier, artiste berrichon contemporain de Rodin. Jean Baffier qui est décédé en 1921. Le sculpteur fut aussi écrivain et fervent régionaliste. Il est enterré à Sancoins dans le Cher.