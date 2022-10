Bourges : Bulle Berry va rythmer le week-end

La 26e édition du festival Bulle Berry ce week-end à Bourges. Trente-trois auteurs de BD sont attendus en dédicace dans la salle du duc Jean, samedi et dimanche. Un festival qui irrigue toute la ville puisque plusieurs expositions sont organisées : au château d'eau, au muséum, au musée des meilleurs ouvriers de France.

Conférence, atelier Manga jeune public, et même une projection au cinéma de la maison de la culture... et tout cela en accès gratuit. Un festival qui attire des visiteurs venus de loin. "Quelques uns m'ont contacté. Ca va venir du sud de la France, de Bretagne, d'un peu partout se réjouit Alain Rousseau, directeur du festival. Les festivaliers aiment venir ici car on arrive à avoir des auteurs assez rares en France : Paul Teng, par exemple, un néerlandais qui a ses fans et qu'on voit assez rarement dans notre pays. On a aussi des auteurs ou autrices qui sont au top en ce moment. Je peux citer Anlor qui cartonne avec sa série western intitulée "Ladies with Guns". Le deuxième tome vient de sortir et fonctionne très bien. Et puis il y a tous les autres auteurs qui sont d'un très bon niveau. Ce qui est intéressant pour le public, c'est bien sûr les dédicaces, mais aussi toutes les animations et notamment les expos dont l'accès est gratuit durant le weekend. On peut donc les visiter en famille à moindre frais, même si l'entrée reste abordable. On cherche aussi à investir des lieux qui mettent en avant le patrimoine de la ville de Bourges. On a exposé par le passé dans les caves du palais Jacques Coeur par exemple. On veut allier BD et patrimoine pour que les gens visitent la ville."

La magnifique salle du Jean, au conseil départemental du Cher, accueillera les dédicaces de Bulleberry © Radio France - Michel Benoit

Anlor fait l'objet de l'exposition au Château d'eau, place Séraucourt. L'artiste vous y accueillera pour une visite guidée à 10h15 ce samedi. Parmi les temps-forts : une battle de dessins, à 17h30 ce samedi à l'auditorium du conservatoire. "La battle, c'est une idée qui vient d'Angoulême. Quatre artistes qui combattent à partir d'une esquisse. Les dessins sont projetés pour que le public voit bien ce qu'il se passe. La battle est commentée. On a été surpris par le succès l'an dernier et on prévu une salle plus grande cette année où 400 personnes pourront prendre place."

Denis Moreau, gérant de la librairie Librairix de Bourges, est le libraire du festival Bulleberry © Radio France - Michel Benoit

Parmi les dessinateurs présents, des auteurs de Manga également. Incontournables aujourd'hui. Le manga frôle aujourd'hui les 50 % du total des ventes de BD en France : "Les jeunes y viennent à l'adolescence explique Alain Rousseau. Il faut dire que c'est moins cher. Comptez entre 5 et 10 euros pour un manga. Une BD classique, c'est plutôt 12 euros pour les séries à gros tirages, mais comptez plutôt 20 euros aujourd'hui pour les autres. C'est un budget ! Et l'augmentation du prix du papier ne va pas arranger les choses. Je ne pense pas que la BD classique soit menacée mais le manga progresse chaque année."

6.000 nouveaux titres de BD sont sortis l'an dernier en France. Impossible pour les boutiques de les exposer toutes. Le secteur est très prolifique. Trop peut-être. Difficile pour les auteurs de se faire un nom et de vivre de leur art. Tout le programme de BulleBerry ici.