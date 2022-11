Bourges, capitale de France : c'était il y a 600 ans

A la mort de Charles VI en 1422, le dauphin Charles VII, se proclame roi de France... Il est couronné à Bourges, le 30 octobre 1422. C'est lui, Charles VII, qui confiera une armée à Jeanne d'Arc pour libérer le royaume à partir de 1428. Ce samedi après-midi, on remontera le temps à Bourges avec un défilé et une reconstitution de ce couronnement. Début des festivités à 14H00, rue du placis, au pied de la fresque retraçant l'arrivée de Charles VII à Bourges : " Il est revenu de son château de Mehun-sur-Yèvre le 30 octobre 2022 " détaille Stéphanie Girault-Sarazin, présidente des amis de Jacques Coeur, la troupe qui organise en costumes d'époque, la reconstitution de cette journée historique. " Et il a été couronné en notre magnifique cathédrale Saint-Etienne. C'était une grande première. Son sacrement n'a pu se faire que plus tard à Reims, comme le voulait la tradition, en 1429."

ⓘ Publicité

La Maestrie du Berry et les Amis de Jacques Coeur, réunis, en tenue d'époque - Stéphanie Girault-Sarazin

Le sacre se fera en effet sept ans plus tard, une fois que Jeanne d'Arc aura repoussé les troupes anglaises et libéré Orléans puis Reims. Une quarantaine de figurants en tenue d'époque participeront au défilé équestre de la rue Jean Jaurès au jardin de l'archevêché : " Il y aura trois ou quatre chevaux. Des soldats également, des archers " poursuit Stéphanie Girault-Sarazin. " V_ous allez retrouver les moines puisque le clergé était très important à l'époque. Evidemment, les gens de la cour, et évidemment les gens du peuple, les manants. On s'inspire des textes historiques pour reconstituer la cérémonie du coironnement. Cela devrait durer une vingtaine de minutes au jardin de l'archevêché, puis le roi et la reine déambuleront sur les marché médiéval, avant d'autoriser les ménestrels à jouer et chanter des airs de l'époque._ "

Stéphanie Girault-Sarazin, présidente des Amis de Jacques Coeur © Radio France - Michel Benoit

Un marché médiéval avec une quinzaine d'étals vous attend également au jardin de l'archevêché. Et l'année prochaine, d'autres reconstitutions sont déjà prévues à Bourges. On célébrera les 600 ans de la naissance de Louis XI, le fils de Charles VII, qui régnera à partir 1461, un des pères de la centralisation française.