Bourges capitale européenne de la culture en 2028 ?

La dernière capitale européenne de la culture française, ce fut Marseille en 2013. Il y a eu Paris (en 1989), Lille (en 2004), et Avignon (en 2000). Une ville comparable à Bourges en nombre d'habitants. Tout est donc possible. Le ministère de la culture procédera à une première présélection l'année prochaine et la ville choisie sera proclamée en 2023. La concurrence sera toutefois rude puisqu'une dizaine de villes françaises seront sur les rangs.

Les nuits lumière de Bourges, chaque été - ville de Bourges

Bourges sera sans doute la plus petite ville à candidater. Ses moyens n'ont rien à voir avec Nice, déjà dans les starting-block qui annonce un budget de 100 millions d'euros sur cinq pour asseoir son projet ! On comprendrait mal cependant que la région Paca ait une troisième ville lauréate après Avignon et Marseille. Plus près de nous, Clermont-Ferrand s'est déjà dévoilée. Il faut ajouter Rouen, Reims, Roubaix, St-Denis en région parisienne et Amiens devrait rejoindre la liste... Bourges cultive donc de grandes ambitions malgré son revers en début d'année : la ville espérait devenir capitale nationale de la culture en 2022. C'est Villeurbanne qui a été choisie par le ministère. La cité berruyère veut y croire. Le Printemps de Bourges et la nouvelle Maison de la Culture en seront les têtes de proue. La cathédrale inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco lui donne aussi une renommée internationale. Revers de la médaille : la fermeture récente du musée du Berry, en trop mauvais état pour accueillir du public.

Le Printemps de Bourges, l'un des ambassadeurs de la ville © Radio France - Michel Benoit

Une candidature évidemment exaltante pour Olivier Atlan, directeur de la Maison de la Culture de Bourges qui veut y croire : " Le Printemps de Bourges, c'est quand même la manifestation qui permet à Bourges d'être connue au niveau européen, tout comme la cathédrale. On a aussi une école nationale des beaux arts (ndlr : d'importants travaux de rénovation sont menés). A la rentrée, on inaugurera la nouvelle Maison de la Culture de Bourges et il faut bien reconnaître, que peu de villes peuvent se vanter d'un tel événement. La culture est bien vivante ici à Bourges avec un tissus particulièrement développé. " Bourges cumule un patrimoine historique important et une offre culturelle variée, de nombreuses salles de spectacles, cinq musées et même un lieu de création contemporaine, ainsi que des formations ou des sensibilisations à l'art, dès le collège. Cela sera t-il suffisant ? Il reste évidemment des choses à améliorer : " Il faudra sans doute travailler par exemple sur des liaisons douces pour faire cheminer le public d'un musée à un autre, mais je sais que la mairie en est consciente " poursuit Olivier Atlan. " Il faudra aussi mettre davantage en valeurs les collections muséales de la ville, qui sont considérables." La course est donc lancée. Reste à se montrer efficace pour convaincre !