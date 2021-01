Bourges, capitale française de la culture 2022 ?

Une dizaine de villes sont en lice pour devenir capitale française de la culture en 2022. La lauréate sera annoncée fin mars. A la clé, une dotation gouvernementale de un million d'euros. Bourges mise à la fois sur son patrimoine historique, son dynamisme culturel et ses hauts-lieux artistiques pour emporter la décision : "Bourges a une longue tradition d'audace artistique et culturelle" argumente Yannick Bedin, adjoint au maire de Bourges, chargé de la culture.

"Bourges a été une capitale de la décentralisation théâtrale avec l'une des premières maisons de la culture d'où est né l'un des premiers festivals de musique actuelle, le Printemps de Bourges bien évidemment poursuit Yannick Bedin. La présence également chez nous d'une école d'art d'où sont issus un certain nombre de collectifs et d'associations. On pense à Bandits-mages, à Emmetrop. Et puis l'existence sur cette ville d'un grand nombre d'associations, de professionnels mais aussi d'amateurs qui œuvrent dans tous les domaines artistiques. Tout cela nous a semblé comme une évidence que Bourges devait se porter candidate."

Le Transpalette sur la friche de l'antre-peaux, l'un des lieux de création artistique contemporaine majeurs, basé à Bourges © Radio France - Michel Benoit

L'ouverture à la rentrée de septembre de la nouvelle maison de la culture sera également un plus. Une candidature qui permet de fédérer à nouveau les énergies après les divisions qui ont laissé des traces, sur l'emplacement contesté de cette nouvelle MCB. Mais Bourges vise encore plus haut pour 2028 avec une candidature européenne : "C'est en quelque sorte le premier étage de la fusée" résume Yannick Bedin. "Il paraîtrait logique que pour être capitale européenne de la culture en 2028, Bourges soit à un moment donné, capitale française. Nous sommes sûrs que les retombées seront considérables. La culture aujourd'hui, c'est l'un des leviers du développement économique très importants, à l'heure où les villes moyennes attirent notamment les habitants d'Ile de France parce que l'importance portée à l'environnement ou la culture y est plus forte." Reste à convaincre le ministère parisien pas forcément habitué à voir le Berry afficher de telles ambitions.