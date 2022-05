Bourges célèbre les trente ans du classement de sa cathédrale à l'Unesco

Des visites et des conférences seront organisées chaque jour avec une grande fête le samedi 14 mai autour de la cathédrale. Vous serez les bienvenus pour réaliser notamment une fresque humaine représentant le logo du patrimoine mondial... Vous découvrirez aussi une réplique de la cathédrale, en Légo.

La cathédrale de Bourges possédait une flèche, aujourd'hui disparue - Michel Benoit

La cathédrale St-Etienne de Bourges a été édifiée à partir de 1195. Avec ses 41 mètres, c'est la cathédrale la plus large de France. Il faudra seulement une bonne trentaine d'années pour la construire, mais elle ne fut consacrée qu'en 1324, une fois résolus les signes de faiblesse de sa tour sud, grâce à l'ajout d'un arc butant. A l'époque, la cathédrale est un vrai lieu de vie, y compris pendant les offices : " On faisait presque comme chez soi " détaille Cécile Contassot, chef de projet à la mairie de Bourges. " Il y avait des gens qui jouaient dans la cathédrale. On a retrouvé des traces de jeu au sol. On sait aussi que les messes pouvaient être plus participatives qu'aujourd'hui." Le quartier a également beaucoup changé en 800 ans : " La place Etienne Dolet n'était pas dégagée du tout. Il y avait beaucoup plus de constructions " précise Cécile Contassot. " La magnifique perspective qu'on a aujourd'hui sur la cathédrale était beaucoup plus courte à l'époque. Et le quartier cathédrale était fermé la nuit. Les berruyers ne pouvaient pas y entrer car il était réservé aux ecclésiastiques."

Quelques vitraux de la cathédrale St-Etienne de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Tout l'art du vitrail est résumé dans la cathédrale de Bourges. C'est aussi ce qui en fait le charme : " On a des vitraux qui vont du XIIé au XIXéme siècle " s'enthousiasme Bernard Brossard, président des amis de la cathédrale. " Il ne nous manque que les vitraux du XXe, et bien sûr du XXIéme siècle. La cathédrale de Bourges est un monstre de pierres, mais qui a finalement très peu de pierres par rapport à son volume. La cathédrale n'a pas de tribunes, ce qui fait qu'on a beaucoup de volume et on lève les yeux au ciel en suivant les piliers. C'est vraiment un bâtiment qui représente la Jérusalem céleste. Certains spécialistes affirment que c'est sans doute la plus belle cathédrale de France, mais elle reste encore trop méconnue."

L'horloge astronomique remarquable de la cathédrale de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Sans oublier son horloge astronomique remarquable de 1424 et ses grandes orgues de 1664. Le programme complet des festivités ainsi que des trente ans du label ville d'art et d'histoire est à retrouver sur le site de la ville de Bourges.