Bourges : des comédiens animent les nuits lumière

Bourges, France

Incontestablement, les nuits lumière, nouvelle version, numérisée cette fois, séduisent les touristes à Bourges. Un parcours plus ramassé avec cinq étapes au lieu de six. Une ambiance vraiment féerique. Objectif atteint même si certains regrettent que la cathédrale, simplement mise en lumière, ne soit toujours pas l'objet de projection d'images : " On nous fait souvent la demande, reconnait Maud Gauthier, de l'office de tourisme de Bourges, pourquoi n'y a t-il pas d'images sur la cathédrale, du moins la façade puisque cela se fait dans beaucoup d'autres villes en France. Et puis certains spectateurs se sentent un peu frustrés devant le manque d'explications pour accompagner ces projections."

La façade de l'hôtel Lallement à Bourges, illuminée durant les nuits lumière, chaque soir d'été. - ville de Bourges

Les nuits lumière pèchent peut-être par un manque de commentaires sur l'histoire de la ville. Pour compenser cela, les touristes se voient remettre des flyers au début du parcours. Bourges ville royale au XVème siècle qui retrouvera ses illustres personnages ce vendredi soir : " Jacques Coeur sera là, le roi Charles VII, Agnès Sorel, et toute la cour qui entourait le roi à Bourges à l'époque, détaille Marie-France Narboux, présidente des Amis de Jacques Coeur. Nous avons également nos musiciens et on défilera pour rallier chaque étape du parcours."

Des lanternes bleues indiquent le parcours à suivre dans le vieux Bourges © Radio France - Michel Benoit

Au total une quarantaine de comédiens en tenue d'époque : " Nous ne parlons pas car cela n'aurait pas de sens dans le cadre des nuits lumière. Les gens découvrent nos costumes et l'ambiance musicale que l'on crée. Au bout des deux heures, on a droit à des quantités de remerciements. Les touristes sont impressionnés, notamment ceux venus de l'étranger comme les japonais, les chinois, ou les américains." Départ du jardin de l'archevêché à la tombée de la nuit , vers 21H30.