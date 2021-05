Bourges : des nouveautés pour les nuits lumière, cet été

Grosse nouveauté cette année, une sixième scénographie et donc une sixième étape : la Poste, rue Moyenne, intègre le parcours. Il y a une raison historique à cela : c'est un Berruyer qui est à l'origine des prémices de la Poste en 1464 : " C'est Louis XI qui a signé l'édit créant la poste royale " explique Constance Bonduelle, adjointe au maire chargée de l'animation. " Louis XI est né à Bourges et on voulait le faire savoir aux visiteurs. On a également souhaité faire évoluer le parcours en intégrant la rue moyenne. Et le bureau de Poste rue Moyenne, est un très beau bâtiment qu'on souhaitait mettre en valeur même s'il est beaucoup plus récent que les autres lieux mis à l'honneur. D'ailleurs la scénographie sera différente, plus rythmée."

Martine d'Aligny, présidente de la route Jacques Coeur, et Constance Bonduelle, adjointe au maire de Bourges, signent la convention les unissant pour quatre ans. © Radio France - Michel Benoit

Toujours rue Moyenne, une borne interactive 3D sera installée dans la vitrine du magasin Aubrun. Et puis la route Jacques Coeur sera mise à l'honneur avec une minute supplémentaire de projection sur la façade du palais Jacques Coeur. Les 18 châteaux et sites de la route Jacques Coeur y apparaîtront : " La route Jacques Coeur, c'est 180 kilomètres qui traversent le Cher du Nord au Sud " décrit Martine d'Aligny, présidente de la route Jacques Coeur. " Elle commence à Gien , dans le Loiret, pour se terminer dans l'Allier avec le château de Peufeilhoux. Il y a huit châteaux privés, trois monuments publics et sept villes. Tous sont symbolisés durant cette minute supplémentaire ajoutée à la fin de la scénographie projetée sur le palais Jacques Coeur. On a voulu créer une animation magique, comme le sont les nuits lumière. Chaque lieu est représenté par une esquisse, un dessin stylisé. On ne voulait pas quelque chose de trop réaliste qui s'approcherait des photos de ces lieux que chacun peut voir sur les sites internet. On espère, par ces nuits lumière, toucher beaucoup plus de monde qui iront ensuite peut-être sur place, à la rencontre de ces merveilles du patrimoine. "

Les nuits lumière à Bourges. Ici, la projection sur l'hôtel Lallement. - Mairie de Bourges

Et qui sait ? de rester un peu plus longtemps en Berry... C'est l'enjeu du tourisme en Berry : allonger la durée des séjours.