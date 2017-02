Bourges : dialogue de sourds à la MCB !

C'est la troisième et dernière création de la saison pour la maison de la culture de Bourges : la pièce "Tribus", pour trois représentations à partir de mercredi à l'auditorium de Bourges. Une pièce qui passe les relations familiales à la moulinette.

"Tribus" a été écrite par une auteur anglaise, Nina Raine, et c'est la première fois qu'elle sera jouée en France. Un huis clos familial : le vernis des personnages va craquer quand le fils, sourd de naissance, va vouloir apprendre la langue des signes. Caustique et corrosif !

Mélanie Leray, metteur en scène de "Tribus" © Radio France - Vincent Voisin

Billy, c'est par lui que vont se révéler tous les malaises des personnages : un jeune garçon sourd qui tombe amoureux d'une jeune femme, condamnée elle aussi à devenir sourde. L'une des difficultés était de trouver l'acteur sourd qui accepterait d'oraliser son texte comme c'est le cas dans la première partie de la pièce. La metteur en scène Mélanie Leray a finalement craqué sur le Luca Gelberg, qu'on avait pu voir dans l'un des gros succès des dernières années au cinéma : la Famille Bélier. On sent dès la première scène, les tensions entre les parents et leurs trois grands enfants, des parents qui ont toujours refusé que leur fils sourd apprenne la langue des signes. Une métaphore qui en dit beaucoup sur l'amour et l'emprise des parents sur leurs enfants. "Ils veulent le mieux pour eux, mais ne font pas forcément les meilleurs choix" explique Mélanie Leray. Les dialogues sont parfois violents, à l'image des tensions entre les parents et leurs enfants, genre de Tanguy modernes, incapables de s'assumer. Et si l’univers familial était le premier lieu de violences et d’inégalités ?

L'heure du repas révèle les fractures familiales © Radio France - Vincent Voisin

Rassurez-vous, il s'agit d'une comédie, et la fin ne sera pas forcément aussi violente qu'on aurait pu l'imaginer. Une pièce dans le plus pur style anglais, ironique et drôle également, malgré la gravité des thèmes traités. La maison de la culture de Bourges est également productrice déléguée de ce spectacle Tribus : trois représentations sont prévues à l'auditorium, mercredi, jeudi et vendredi à 20H00.