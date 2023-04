Bourges essaie de séduire les journalistes

Ils étaient invités ce jeudi midi à un brunch pour découvrir les atouts de le candidature Berrichonne. Bourges fait figure de petit poucet à côté de Montpellier, Rouen et Clermont-Ferrand, les autres villes encore en compétition. Ce qui pourrait apparaître comme une faiblesse est au contraire un atout. C'est le message que Pascal Keiser, commissaire général de Bourges Capitale Européenne de la Culture, a essayé de passer auprès des journalistes parisiens.

Au menu, du bon vin blanc de Menetou, et quelques bouchées salées ou sucrées, ils sont une quarantaine de journalistes et quelques décideurs à écouter sagement les arguments lancés par le commissaire général de la candidature de Bourges : " On veut leur démontrer que le message dominant que l'innovation est réservée aux grandes métropoles est aujourd'hui dépassé. Le projet de Bourges, c'est de dire que l'innovation, elle est aussi dans les villes petites et moyennes. C'est même plus facile dans des territoire à échelle humaine comme les nôtres."

Yann Galut, maire de Bourges, aux côtés de Boris Vedel, directeur du Printemps de Bourges, Louise Tournillon, et Pascal Kaiser de Bourges 2028 © Radio France - Michel Benoit

Pour Bertrand Dicale, directeur du Tank News Culture, la candidature de Bourges est vraiment légitime : " C'est le pari d'une ville petite et moyenne. L'équipe de Bourges 2028 espère que ce soit nous les journalistes qui le disions car c'est vrai. C'est une ville déjà identifiée comme pionnière en matière culturelle avec la première maison de la culture décentralisée par André Malraux, avec le Printemps de Bourges qui est un festival différent des autres, mais aussi parce qu'il y a eu à Bourges, des éditeurs d'art très importants, et un centre de musique contemporaine. C'est une ville très, très, très, très moyenne qui ne manque pas d'audace. Elle fait le pari d'une excellence un peu conçue différemment. Et c'est intéressant."

Un auditoire attentif © Radio France - Michel Benoit

Le message semble donc bien passé, reste à convaincre également la presse européenne : " On va travailler avec des jeunes reporters européens ajoute Pascal Keiser*. Notre combat est là également. Il est de dire soixante ans après la première maison de la culture, qui faisait oeuvre de décentralisation vers les villes petites et moyennes, il faut réinventer ce modèle. Cela commence par les médias français et au delà de cela, il faudra aller vers les médias européens."* La ville lauréate sera annoncée en décembre. Et pour associer les habitants autour de ce défi, la ville de Bourges célébrera l'Europe samedi après-midi sur le parvis de la cathédrale.