Bourges et ses atouts touristiques bientôt affichés dans le métro parisien

Bourges, France

L'office de tourisme de Bourges lancera le 9 avril une campagne nationale d'affichage dans le métro parisien notamment, mais aussi sur Tours et Orléans. Une campagne élaborée en concertation avec les internautes. 2.600 personnes ont indiqué leurs préférences. Ces affiches qui vendent la ville de Bourges reprennent des refrains connus de chanson française., Indochine notamment avec "le vrai héros de tous les temps", référence non pas à Bob Morane mais à Jacques Coeur. La directrice adjointe de l'agence tourisme et territoire du Cher, chargée de la communication Fanny Piederrière nous explique l'idée : "Cette campagne s'articule autour de Jacques Coeur, de la cathédrale, des mairais, elle s'appuie sur les atouts de Bourges." Avec un accent mis aussi sur le Printemps de Bourges, connu partout en France.

C'est un beau pari mais l'agglomération de Bourges a souhaité mettre en avant Bourges pour son développement économique et touristique

Pendant ce temps, la saison touristique se prépare, avec deux objectifs : Bourges a accueilli 500.000 touristes l'an dernier, il s'agira de faire mieux. Et si possible, de les accueillir un peu plus longtemps, la ville étant plutôt considérée comme une destination "de passage", en tout cas avec de courts séjours.