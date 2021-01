Bourges : et si votre enfant était figurant dans un film de Jean-Jacques Annaud ?

Le réalisateur va retracer ces folles journées des 15 et 16 avril 2019 quand la cathédrale de Paris a été victime de cet énorme incendie. Quelques scènes seront tournées à Bourges. Jean-Jacques Annaud recherche quarante enfants de 6 à 15 ans. Pour postuler, il faut envoyer au moins deux photos : " Un gros plan et une photo en pied " précise Yannick Bedin, adjoint à la culture à Bourges. " Il faut fournir également un certain nombre de renseignements comme la taille de votre enfant, ou l'éloignement du lieu où vous résidez par rapport à Bourges notamment. Evidemment cette figuration sera rémunérée." 105 euros bruts, pour cette journée de tournage prévue entre le 9 et le 12 mars. Attention, l'école aura repris.

Yannick Bedin, adjoint au maire de Bourges, sur le parvis de la cathédrale St-Etienne © Radio France - Michel Benoit

Une scène majeure du film sera tournée dans la cathédrale St-Etienne de Bourges : " C'est celle du sauvetage de la couronne d'épines du Christ par les pompiers de Paris " détaille Yannick Bedin. " C'est un moment important du long-métrage. L'équipe du film sera présente environ une semaine à Bourges pour trois jours de tournage. " Les parents pourront également être retenus comme figurants ...mais la sélection se fera ultérieurement. Bourges compte bien profiter de ce tournage pour conforter sa renommée : " Jean-Jacques Annaud a été séduit par la cathédrale St-Etienne, et même ému, comme il nous l'a confié. Il a beaucoup aimé l'accueil que nous lui avons réservé à Bourges et apprécié la gentillesse des Berruyers. Ce tournage, c'est un honneur pour nous, et cela confirme notre volonté de rayonnement artistique et culturel pour notre ville." Envoi des photos à l'équipe de Jean-Jacques Annaud avant le 25 janvier pour une réponse le 30. Toutes les informations pratiques sur le site de la mairie de Bourges.