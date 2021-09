Bourges : France Bleu Berry en direct de la nouvelle Maison de la Culture

Un investissement de près de 36 millions d'euros et un chantier qui aura duré plus de trois ans, après une bataille judiciaire de plusieurs années. L'ancien bâtiment a fermé il y a dix ans... Durant un mois, les spectacles vont s'enchaîner pour marquer l'événement dans ce nouvel écrin. La plus grande salle pourra accueillir 700 spectateurs, mais il y en aura deux autres, deux cinémas et un restaurant...

La grande salle de la nouvelle maison de la culture de Bourges - MCB

Le coeur, c'est donc cette grande salle, baptisée Gabriel Monnet en hommage au premier directeur de la maisons de la culture en 1964. Son immense plateau impressionne : " C'est l'un des plus grands de France " assure Catherine Bouzitat, responsable communication. " Cette scène mesure 30 mètres sur 16. On peut également développer un proscenium de quatre mètres. On va pouvoir programmer des grands orchestres, accueillir des ballets."

La rampe et le grand escalier qui mènent aux deux salles de spectacle. © Radio France - Michel Benoit

La compagnie Akoreacro est en train de répéter pour son spectacle de cirque. Le quai de déchargement des camions de matériels est juste derrière la scène au même niveau. Cela change la vie : " Les camions arrivent par la cour intérieure, rue Jean Bouin. Cela permet aux techniciens de ne pas avoir à manipuler plus que nécessaire les décors et toutes les installations techniques."

La salle Pina Bausch, plus petite et modulable (ici sans gradins) © Radio France - Michel Benoit

On se faufile par les coulisses, dans les escaliers pour arriver à la seconde salle, la salle Pina Bausch, de 200 places, modulables : " On pourra y faire plein de choses et disposer les gradins en conséquence " ajoute Catherine Bouzitat. " On peut travailler avec le dispositif classique frontal, mais aussi bi-frontal ou tri-frontal, selon le type de spectacle."

Le quai de déchargement à l'arrière du bâtiment © Radio France - Michel Benoit

Michel Laubu et son Turak Théâtre, y préparent leur installation Turakienne : " C'est un magnifique bateau ! Je trouve que ce lieu est très bien intégré au paysage. On a l'impression, qu'on a planté une graine et qu'elle s'est épanouie ici sur les pentes de Séraucourt, un peu comme en montagne. On a l'impression qu'il a toujours existé. En plus, c'est très propre autour. Cela ne fait pas du tout " chantier " comme parfois autour des bâtiments neufs. A nous maintenant de l'investir. C'est un terrain d'aventure génial."

Michel Laubu, du Turak Théâtre © Radio France - Michel Benoit

Une salle de répétition est également disponible : " Elle fait trente mètres sur seize pour reprendre les dimensions de la grande scène " explique Catherine Bouzitat. " Ainsi, les compagnies peuvent répéter comme si elles étaient dans la grande salle. C'est une salle très lumineuse. Il y a des miroirs car on peut accueillir des danseurs, des miroirs qu'on peut occulter. On pourra accueillir également une cinquantaine de spectateurs pour des restitutions de résidence. On souhaite que cette MCB devienne une ruche. Il est donc important d'avoir plusieurs salles pour que cela fourmille." Un superbe outil que le directeur espère voir ouvert 7 jours sur 7. Les spectacles vont d'ailleurs se multiplier au mois de septembre. Une profusion qui ne doit pas faire oublier l'aspect budgétaire. L'ancienne municipalité avait prévu 2 millions d'euros financés par du mécénat d'entreprise, mais elles ne se sont pas précipitées. Le programme de la saison sera présenté ce mercredi à 19H30.