Bourges : Jean-Christophe Rufin, candidat au poste de secrétaire perpétuel de l'Académie française

Qui remplacera Hélène Carrère d'Encausse, décédée au mois d'août, en tant que secrétaire perpétuel au sein de l'Académie française ? Les membres de la prestigieuse institution, chargée "de définir la langue française", doivent trancher ce jeudi entre deux candidats, pour savoir qui les représentera : les deux prix Goncourt Amin Maalouf et Jean-Christophe Rufin. Ce dernier, originaire de Bourges, a déposé sa candidature en dernière minute, le 25 septembre. Portrait de cet écrivain au parcours particulier, critiqué par certains de ses adversaires. Il a accepté de s'exprimer uniquement dans les médias locaux, dont fait partie France Bleu Berry, avant le vote, ce jeudi après-midi.

Une candidature de dernière minute, pour offrir un choix, selon Jean-Christophe Rufin

Si la candidature d'Amin Maalouf était connue, celle de Jean-Christophe Rufin n'a été déposée que le 25 septembre. "J'ai pris le temps de la réflexion (...) Comme c'est une décision lourde, j'ai en effet attendu jusqu'au bout, et je l'ai communiqué à mes confrères, mais tout à fait dans les temps" explique l'écrivain originaire de Bourges. "Il n'y avait jusque là qu'un seul candidat, je trouve que dans une élection démocratique on a quand même intérêt à avoir un vrai choix. Ca n'est pas une rivalité, ca n'est pas une bataille de personnes, c'est un choix entre deux personnalités, deux conceptions de l'action" poursuit Jean-Christophe Rufin, opposé dans ce scrutin à un ami. À 71 ans, il met en avant sa volonté de dépoussiérer l'Académie française. "Alors évidement, nous ne sommes pas un cénacle de 'teenagers' [adolescents], mais enfin, il y a quand même besoin d'une énergie que je suis prêt à mettre pour revitaliser et porter cette institution à laquelle je tiens beaucoup". Pour cela, l'écrivain pense qu'il faut faire évoluer le fonctionnement actuel de l'Académie française, qui vient d'éditer une neuvième édition de son dictionnaire après quasiment un demi siècle de travail; "aujourd'hui on est à l'époque du numérique, de l'intelligence artificielle, on ne peut plus travailler de la même manière" estime Jean-Christophe Rufin.

Médecin, ambassadeur, son indépendance est remise en cause par un opposant

Médecin de formation, Jean-Christophe Rufin est originaire de Bourges. À 71 ans, il a connu plusieurs vies. En tant qu'écrivain, il a obtenu le prix Goncourt en 2001 pour "Rouge Brésil", et fait partie de l'Académie française depuis 2008. Il a également été ambassadeur, et a mené diverses missions, notamment auprès d'entreprises comme TotalEnergies et Sanofi, ce qui lui a valu les critique d'un autre académicien, Marc Lambron. Ce dernier lui reproche ainsi un manque d'indépendance. "Je n'ai pas de liens avec ces entreprises, simplement il m'est arrivé de faire des missions pour elles" tient à préciser Jean-Christophe Rufin, qui poursuit : "Sanofi, pendant un an, j'ai assuré la présidence d'une fondation qui se consacre à la lutte contre les cancers de l'enfant, je ne crois pas que l'on puisse me le reprocher. Quand à la mission que j'ai faite au Mozambique [pour TotalEnergies], c'est parce que je connais bien ce pays, je parle bien portugais, on m'a demandé un rapport qui était d'ailleurs assez critique sur la situation humanitaire au nord du pays." justifie l'écrivain, originaire du Berry. Lui estime qu'il n'y a "pas de quoi fouetter un chat", et selon lui ces activités intéresseraient assez peu ses confrères et consœurs de l'Académie française.