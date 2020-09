Bourges : Jean-Sébastien Bach à la rescousse de l'église Notre Dame

Coup d'envoi ce jeudi soir à Bourges, de l'Automne Baroque. Deuxième édition de ce festival dont les bénéfices vont à la restauration de la plus ancienne église de Bourges : l'église Notre Dame, près d'Avaricum, érigée entre 1525 et 1575 et dont l'origine remonte au 12eme siècle.

Cette année, cet Automne Baroque met Jean-Sébastien Bach à l'honneur. D'ici dimanche, sept concerts sont prévus dans l'église Notre-Dame, au théâtre Jacques Coeur et salle du Duc Jean. Ce festival est essentiel pour poursuivre la restauration de l'église. Le thème, cette année, Bach et son temps s'adresse à tous : " Il y en a pour tous les publics puisqu'on a même un concert destiné au jeune public, détaille Yves Paillé, secrétaire de l'association " Sauvegardons Notre-Dame ". Bach est à l'honneur mais il n'est pas le seul artiste au programme. Nous avons des pièces pour instruments, d'autres pour la voix. Nous avons notamment le plaisir d'accueillir l'une des meilleures sopranos existant dans le domaine baroque à l'heure actuelle : Claire Lefilliâtre."

Une partie des bénévoles de l'association "Sauvegardons Notre Dame" pose sous l'un des tableaux restaurés l'an dernier. © Radio France - Michel Benoit

Le prix des places varie de 10 à 20 euros. L'année dernière, les recettes ont permis de boucler le budget de 30.000 euros nécessaires pour restaurer les quatre évangélistes, quatre tableaux du 18eme siècle qui ont été raccrochés à leur place d'origine dans l'église Notre Dame le 20 juin dernier. La restauration a réservé quelques bonnes surprises que nous détaille Philippe Delagarde, président de l'association Sauvegardons Notre Dame : " On a un lion magnifique qui est apparu sur l'un des tableaux. On a l'aigle de St-Jean qu'on devinait et qui a été révélé par l'excellent travaille d'une restauratrice de Bourges, Carole Lambert."

Deux des quatre tableaux restaurés l'an dernier, dans l'église Notre Dame de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le prochain projet consistera à remettre en état les vitraux du choeur de l'église.

Les vitraux ont beaucoup souffert des affres du temps © Radio France - Michel Benoit

Restaurer le bâtiment en lui-même n'est pas à l'ordre du jour : " Ces vitraux ne sont pas classés, mais ils sont magnifiques et méritent vraiment une remise en état car ils sont très abîmés, explique Philippe Delagarde. On sait que le bâtiment penche côté Nord, mais ce n'est pas nouveau et tout a été consolidé. La solution serait de construire un contrefort qui prendrait appui sur la rue Notre Dame, mais ces travaux sont très importants et je pense que je serai mort avant qu'on envisage de faire quoi que ce soit en ce sens ! "

Des étais consolident l'église Notre Dame de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les étais qui consolident l'église depuis 20 ans vont donc rester en place encore très longtemps. Vous pourrez trouver l'ensemble de la programmation de l'Automne Baroque de Bourges sur ce site.