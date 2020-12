Bourges : Jean-Jacques Annaud séduit par la cathédrale pour son prochain film

Jean-Jacques Annaud va raconter l'incendie de Notre de Paris ; son film intitulé " Notre-Dame Brûle " sortira en mars 2022 et il lui est évidemment impossible de tourner à Paris. Il va donc travailler dans plusieurs cathédrales dont celle de Bourges (ou encore Sens) .

Le maire de Bourges, Yann Galut, a offert à Jean-Jacques Annaud, un livre sur la cathédrale St-Etienne de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le réalisateur était en repérage ce mercredi avec son équipe : " C'est une cathédrale magnifique et elle a la rare spécificité d'avoir un double collatéral de chaque côté. C'est à dire qu'elle a cinq nefs, contre trois habituellement. Cela donne une richesse visuelle beaucoup plus intéressante. _Une plus grande profondeur_. Et ce n'est pas que moi qui ai frémi en venant ici. C'est mon équipe. On est venu indépendamment les uns des autres et tous, on a eu le même sentiment. C'est une cathédrale émouvante. C'est une cathédrale d'exception, une des plus belles au monde, et elle n'est peut-être pas honorée comme elle le mérite."

La cathédrale St-Etienne de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Jean-Jacques Annaud reconstituera notamment à Bourges la scène du sauvetage de la couronne du Christ. Cette couronne avait été achetée par St-Louis et était abritée dans la cathédrale Notre-Dame de Paris : " Il y a toute une histoire autour de la récupération de cette couronne " détaille Jean-Jacques Annaud. " Evidemment, on ne pourra pas tourner à Paris. Il y a encore trop de plomb en quantité et beaucoup de travaux. Par conséquent, ici, à Bourges, nous allons reconstituer la chapelle des sept douleurs. Tout à l'heure, j'étais au dessus du triforium et j'ai fait des photos de cet endroit. C'est complètement magnifique. Les perspectives, que ce soit en plongée (vue de haut) ou en contre plongée, avec ces voûtes qui n'en finissent pas, c'est splendide. Ce film, c'est le plaisir de raconter une très belle histoire dans des lieux de très grande beauté." Le tournage à Bourges devrait démarrer le 8 mars 2021, sur cinq à six jours.

à lire aussi Notre-Dame de Paris : un concert de Noël aura lieu dans la cathédrale le 24 décembre

..."