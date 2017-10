Bourges : l'âme de Jacques Brel en la cathédrale dimanche

Les chansons de Jacques Brel, interprétées sur l'orgue de la cathédrale de Bourges. C'est ce que vous propose l'association double coeur ce dimanche. Un concert gratuit pour célébrer la remise à la fondation Jacques Brel, à Bruxelles, d'enregistrements originaux du chanteur à Bourges.

Ces enregistrements remontent à décembre 1963 et décembre 1966. Deux dates auxquelles s'est produit Jacques Brel à la maison de la culture de Bourges. François Carré, président et fondateur de l'association Double-Coeur, était alors régisseur son. En coulisse, il fait tourner ses magnétos... malheureusement, la bande coutait très chère à l'époque, et il ne lui sera pas possible d'enregistrer l'intégralité des deux concerts. Mais François Carré fixera des moments forts et uniques comme lorsque Jacques Brel présente ses musiciens. "En décembre 1966, Jacques Brel fait ses adieux à la scène. Il s'est lancé dans une très longue tournée et chante presque tous les jours. Il se donne à fond à chaque concert, et parfois il lui arrivait d'inverser des mots dans les chansons, ou de se tromper dans les couplets. Mais c'était un très grand homme de scène. " explique François Carré.

François Carré, président fondateur de l'association Double-Coeur, à l'origine des enregistrements remis à la fondation Jacques Brel. © Radio France - Michel Benoit

Ces moments uniques, c'est justement ce qui intéresse la fondation Jacques Brel, présidée et créée par France Brel, l'une de filles de l'artiste : " la salle est unique, le public et unique et chaque soirée était unique. Le travail de la fondation est de collecter tout ce qui existe sur mon père pour valoriser son oeuvre. Ca nous intéresse donc beaucoup ces enregistrements à Bourges. Je travaille d'ailleurs pour les 40 ans de la mort de mon père, l'année prochaine, sur une intégrale de son oeuvre mais avec des nouveaux documents inconnus que l'on mettra en perspective dans sa biographie." Les enregistrements originaux restent aux archives départementales du Cher, mais une convention sera signée à l'occasion de ce concert pour le don de ces quarante minutes de concert. Et France Brel sera à Bourges pour présenter les chansons interprétées à l'orgue par Frédéric Lamantia, organiste à Lyon qui a sorti un CD comprenant trente chansons de Brel, adaptées à l'orgue. Un disque intitulé "Voici" du nom d'une chanson de l'artiste Belge. "C'est assez merveilleux, explique France Brel. L'orgue donne une grande ampleur aux chansons, un peu comme les chantait mon père." L'association double coeur espère numériser bon nombre d'enregistrements réalisés à la maison de la culture de Bourges pour les rendre accessibles sur internet. L'entrée à ce concert en la cathédrale de Bourges est gratuite.