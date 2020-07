Bourges : l'hôtel Lallemant animé par de drôles de machines

Il faut bien le reconnaître, ces machines sonores dénotent un peu dans ce lieu emblématique de Bourges. L'hôtel Lallemant est le premier hôtel particulier de style renaissance construit en France au tout début du XVIéme siècle (entre 1495 et 1518). Ces machines sont fabriquées avec des matériaux de récupération : à vous de les animer en tournant une manivelle. Spectacle sonore et visuel. Jéranium est le concepteur de ces étranges machines : " Ce sont des machines sonores mais qui sont muettes tant qu'on ne les touche pas. Et à l'arrivée, le mouvement n'est pas toujours circulaire. Ca peut être des aller-retours, ça peut être des sons frappés, des sons grattés, des sons qui résonnent."

Le contraste entre ces tapisseries centenaires et ces machines issues de matériaux de récupération est saisissant. © Radio France - Michel Benoit

Une vieille roue de vélo, des boites de conserve, ou des casseroles, tout est bon pour créer ces machines. Le bruit est parfois harmonieux, parfois, plus déplaisant... il faut se laisser surprendre par le mécanisme : " Effectivement parfois on est très loin des notes de musique, admet Jéranium. Toutes ces machines offrent un panel qui va des notes de musique accordées jusqu'aux bruits du quotidien pour qu'on apprenne à les écouter autrement."

Un petit air de rouet pour cette machine fabriquée avec une vieille roue de vélo. © Radio France - Michel Benoit

C'est très ludique, et pas seulement pour les enfants. Dans ce musée consacré à le renaissance, le lien n'est pas évident, mais Christophe Gratias, chargé des publics aux musées de Bourges en voit un, tout trouvé : " On a des tableaux qui présentent des scènes musicales. On a par exemple cette oeuvre qui s'appelle " le concert instrumental ". On y retrouve des instruments de la renaissance ou de l'époque classique comme l'épinette, la viole de gambe, ou la flûte, qui sont donc confrontés à ces machines sonores contemporaines "

Jéranium, le concepteur de ces machines, en pleine installation © Radio France - Michel Benoit

L'année dernière, la compagnie les objets perdus avait déjà animé l'hôtel Lallemant en détournant les inventions de Léonard de Vinci : un vrai succès avec plus de 7.000 visiteurs. Expo à voir jusqu'au 31 octobre.