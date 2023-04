Bourges : l'hypothèse d'un musée unique abandonnée

A Bourges, l'hôtel Lallemant pourrait rouvrir à la visite cette année. Les cinq musées de la ville de Bourges sont fermés depuis le mois de janvier, pour être repensés. En attendant et pour proposer une offre de visites, plusieurs expos sont programmées pour la saison touristique dans des lieux intermédiaires et le 10 mai, un nouvel espace ouvrira au musée des Meilleurs Ouvriers de France : la maison des musées. Des oeuvres y seront présentées. Ce lieu permettra également d'associer les habitants à la mutation des musées de la ville. La mairie de Bourges essaie de compenser comme elle peut, ce désert muséal temporaire. Cette Maison des Musées ouvrira le 10 mai au musée des Meilleurs Ouvriers de France, avec une expo sur la musique et la danse. Vous pouvez également voter jusqu'au 30 avril pour élire le tableau qui sera mis en lumière durant la saison touristique : " On a le choix sur le site de la ville entre quatre oeuvres, détaille Florence Margo-Schwoebel, directrice des musées de Bourges. C'est une première série sur le thème des paysages du Berry. Ce sont des oeuvres assez abordables."

Le musée Estève de Bourges, fermé depuis le mois de janvier © Radio France - Michel Benoit

Cette maison des musées sera aussi un lieu de débat, de co-construction de la nouvelle offre muséale. La ville participe aussi à l'exposition du parvis des métiers consacrée à la couture : " On expose des choses qui viennent du musée de l'école et qui sont liées à l'apprentissage de la couture, poursuit Florence Margo-Schwoebel. Nous avons aussi des petits outils liés vraiment à l'intimité de la couture, soit dans les cercles bourgeois où la couture est plutôt un passe-temps et on a des éléments liés vraiment au métier de couturière. Une cinquantaine d'oeuvres sont présentées. Il y a aussi des peintures. Des oeuvres que les Berruyers n'ont jamais vues."

L'hôtel Lallemant, coté cour, à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Une autre exposition, Ombre et Lumière prendra le relais mi-juin. La bonne nouvelle, c'est la réouverture annoncée de l'hôtel Lallemant avant la fin de l'année : " Ce sera l'hôtel Lallemant comme patrimoine bâti, explique Corinne Trussardi, adjointe au maire. Les visiteurs pourront s'y promener et on mettra sur pied des animations ponctuelles." L'hôtel Lallemant, magnifique hôtel particulier, l'un des premiers de la renaissance en France, ne proposera pas encore de collections, vous l'avez compris. L'idée est aussi de montrer un embryon muséal pour la venue du jury de Bourges capitale européenne de la culture cet été.