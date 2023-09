Bourges : la bibliothèque des Quatre Piliers acquiert deux livres précieux

A l'occasion des journées du patrimoine ce weekend, la ville de Bourges vous invite à vous rendre à la bibliothèque des Quatre Piliers. Vous y découvrirez exceptionnellement ses deux dernières acquisitions. Un livre du XVeme siècle, (acheté tout de même 121.000 euros grâce aussi à des subventions de l'état) et un autre du XVIIIeme siècle ( acheté 9.000 euros à New-York). Deux ouvrages religieux, en lien direct avec l'histoire de Bourges.

Certaines pages blanches démontrent que ce livre a été démonté puis remonté © Radio France - Michel Benoit

Le premier ouvrage date probablement de 1484, fabriqué dans l'atelier du peintre Jean Colombe, célèbre pour ses enluminures. C'est lui qui avait terminé les" Très Riches Heures du duc de Berry", l'un des manuscrits les plus réputés en France : " Ce manuscrit que nous venons d'acquérir est impressionnant par le nombre d'enluminures, précise Caroline Laurent, conservatrice à la bibliothèque des Quatre Piliers. On en compte soixante-six, dont plus de la moitié sont des enluminures en pleine page. C'est un livre d'heures. C'est donc un livre de prières destiné aux laïcs qu'ils peuvent feuilleter à toute heure de la journée avec la prière qui correspond à ce moment-là. On ne pouvait pas passer à côté de cette vente car ce manuscrit témoigne de la renommée de Bourges à l'époque. Malheureusement, la ville a manqué la virage de l'imprimerie."

Caroline Laurent, conservatrice à la bibliothèque des Quatres Piliers de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Ce livre d'heures a été confectionné sur Vélin pour Renée de Bourbon-Vendôme. Elle vivait dans l'ouest de la France et avait des attaches notamment à Saintes et Angers, mais c'est à Bourges qu'elle a passé commande car les ateliers de la ville étaient réputés. Cette dame deviendra abbesse de l'abbaye de Fontevraud. Il était détenu par des collectionneurs allemands. Ce livre de prières sera numérisé l'année prochaine pour que chacun puisse y avoir accès.

Ce second manuscrit date de 1733 et se démarque par ses camaïeu de rouge à la plume © Radio France - Michel Benoit

Le second ouvrage date 1733. Un livre religueux également, offert à l'archevêque de Bourges Frédéric Jérome de Larochefoucauld : " C'est effectivement un manuscrit reprend Caroline Laurent. C'est beaucoup plus rare à cette époque puisque nous sommes trois-cents ans après l'invention de l'imprimerie. Mais il faut savoir que les manuscrits ont perduré plus longtemps dans le monde de l'Eglise. Ce livre est daté du premier janvier 1734. c'est donc un cadeau pour les étrennes de l'archevêque de Bourges. Il contient un catéchisme, des rappels pour l'organisation des cérémonies religieuses, et des prières. Il y a notamment une prière assez amusante que l'on pouvait faire quand on s'habillait." Ce manusrcit est richement illustré de camaïeu de rouge à la plume.