Bourges : la cathédrale St-Etienne veut attirer plus de visiteurs

Bourges veut mieux faire connaitre son joyau : la cathédrale St-Etienne. La ville pense qu'elle pourrait attirer beaucoup plus de touristes grâce à elle. La mairie recrute une chargée de projet.

Elisabeth Cayrel nous vient de la grotte de Lascaux. Un autre des 42 sites français classés au patrimoine mondial de l'humanité. Huit ans là-bas. Une expérience que la chargée de projet patrimoine mondial, arrivée à Bourges en mars dernier, compte bien mettre à profit pour dynamiser l'image de la cathédrale St-Etienne. Son rôle consiste à réunir tous les partenaires pour harmoniser les initiatives autour de la cathédrale qui date du XIIIème siècle. 5 à 600.000 touristes viennent la visiter chaque année. C'est beaucoup moins que Chartres ou Reims.

Elisabeth Cayrel, chargée de projet patrimoine mondial recrutée par la mairie de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

La cathédrale St-Etienne est classée depuis 25 ans au patrimoine mondial de l'Unesco.On s'est peut-être un peut trop reposé sur l'obtention de ce label, pour vraiment l'exploiter. La cathédrale de Bourges est rarement citée en France et pourtant toutes ne sont pas classées au patrimoine mondial de l'humanité comme chef-d'oeuvre du génie créateur humain. Les touristes passent encore trop souvent par hasard à Bourges malgré ce joyau qu'il faut davantage faire connaitre. Pierre-Antoine Guinot, adjoint au maire chargé du tourisme et du patrimoine le rappelle : "Chartres ou Reims attirent davantage que nous alors que Bourges n'est qu'à deux heures de Paris. Nous sommes proches des châteaux de la Loire. On peut faire beaucoup mieux."

Elisabeth Cayrel, chargée de projet patrimoine mondial à la mairie de Bourges, se consacrera à améliorer la renommée de la cathédrale St-Etienne © Radio France - Michel Benoit

Le rôle de cette chargée de projet sera d'établir le plan de gestion de la cathédrale et réunir tous les intervenants pour dynamiser l'action. Un truc tout bête : la cathédrale de Bourges ne dispose même pas d'un site internet dédié. Ce qui ne facilite pas l'information des touristes. Elisabeth Cayrel compte également relancer les recherches sur la cathédrale : "On dispose d'un fonds exceptionnel qui retrace toute l'histoire de la construction de l'édifice. L'étude de la cathédrale est loin d'être terminée. Il faut qu'on attire des chercheurs qui publieront sur elle pour qu'on la cite davantage en France." Les idées ne manquent pas. Reste à les mettre en musique.