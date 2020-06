Bourges : la chanteuse Clarika fête la musique au centre hospitalier

Clarika donnera un mini concert au centre hospitalier de Bourges ce dimanche après-midi à 14H30. Concert réservé aux soignants et aux malades. Clarika et le Berry, c'est une grande histoire d'amour.

La fête de la musique... malgré le Covid 19 et ce contexte assez particulier. Une fête de la musique un peu rabougrie sans organisation officielle. Un retour aux sources diront certains avec des concerts improvisés au coin des rues. A noter cette initiative : la chanteuse Clarika offrira ses chansons à 14h30 au Centre Hospitalier Jacques Coeur de Bourges. Concert dans le hall de l'hôpital, prévu normalement pour 45 minutes. Une manière de remercier évidemment les soignants pour leur travail et leur engagement durant la pandémie.

Un concert très particulier et à plusieurs titres pour Clarika : " Déjà, c'est un concert de reprise pour nous et ça fait beaucoup de bien. On a vraiment envie d'y être et de retrouver le public. Cela s'était arrêté un peu brutalement pour nous comme pour tout le monde. En plus, venir dans un hôpital, cela nous permet d'offrir quelque chose aux soignants. Le Covid aura au moins permis de faire un éclairage sur leur travail. Je n'ai pas composé durant le confinement, mais j'ai une chanson qui parle d'une infirmière. Elle s'appelle Patricia. Ça raconte son histoire, sa vie et évidemment, ce sera l'occasion de la jouer."

Clarika se produira avec deux musiciens dans le hall de l'hôpital de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Clarika entretient depuis le début de sa carrière, il y a une vingtaine d'années, des relations privilégiées avec le Berry et notamment la salle des Bains douches à Lignières : "Ils m'ont toujours soutenue. C'est assez rare de pouvoir compter comme cela sur une salle qui est toujours là pour vous épauler et j'y reviens avec plaisir. J'y ai même fait des résidences. c'est un bonheur à chaque fois. Venir à Bourges, a donc vraiment une saveur particulière."

Clarika a déjà sorti huit albums studio et un live. Prix de l'académie Charles Cros, en 2005, l'artiste a notamment fait la première partie de Zazie, ou encore Bernard Lavilliers. Elle a collaboré avec Michel Jonasz ou encore Daphnée. Florent Marchet, natif de Lignières, signe les arrangements et les compositions d'un grand nombre de titres sur son dernier album sorti début 2019.