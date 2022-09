Bourges : la chapelle de l'hôtel Dieu exceptionnellement ouverte le temps d'une exposition

La chapelle de l'hôtel Dieu à Bourges, exceptionnellement ouverte trois weekends consécutifs depuis le 9 septembre et jusqu'au 25 septembre. Non seulement, vous pourrez explorer un magnifique bâtiment du XVIeme siècle habituellement fermé, mais vous découvrirez les oeuvres d'un collectif d'artistes.

Six peintres, ou sculpteurs du Cher, ont créé pour exposer spécifiquement dans cette immense chapelle dont la voûte s'élève à plus de dix mètres de haut... Confection/Confession, c'est le nom de cette exposition allie art et patrimoine...

Une partie des installations imaginées par ces six artistes © Radio France - Michel Benoit

Cette chapelle est un lieu à la fois majestueux et brut puisque laissé en l'état avec un sol en terre battue, par exemple : " Il y a quelque chose de précieux là-dedans " se réjouit Mick Texier, artiste peintre. " Il y a une grandiloquence de l'architecture et cela donne un promontoire à notre travail. Cela lui donne une force. On le voit parfaitement avec les oeuvres de Patrick Peltier. Il fabrique à partir de la pierre, du béton, des assemblages avec des matériaux bruts et ici, ça prend une force inouïe. Ce sol ici en terre battue, en cailloux, en gravats, il y a un côté primitif qui nous oblige à créer autrement. "

Les artistes créent depuis le mois de janvier pour ce projet. © Radio France - Michel Benoit

Yannick Bedin, adjoint au maire chargé de la culture, espère à terme, redonner vie à cette chapelle de l'hôtel Dieu de manière beaucoup plus pérenne. Dans un premier temps, elle accueillera une exposition chaque année en septembre, avant peut-être des ambitions plus importantes encore : " Les oeuvres nous renvoient à tous les détails de cette chapelle. Cela fonctionne très bien. On est candidat comme capitale européenne de la culture en 2028, et on réfléchit à investir des lieux patrimoniaux pour en faire des lieux vivants dédiés à l'art. On a aussi un projet de création d'un grand musée à Bourges. Il est évident que la chapelle de l'hôtel Dieu fait partie des lieux qui pourraient accueillir ce type d'infrastructure. Pour l'instant, ce n'est qu'une réflexion. Les finances sont contraintes, mais la candidature capitale européenne de la culture pourrait être un levier pour permettre à ces lieux de revivre. "

Yannick Bedin, adjoint au maire de Bourges, chargé de la culture. © Radio France - Michel Benoit

Six artistes sont à l'initiative de cette exposition Confection/Confession : Daniel Bambagioni, Nicole Courtois, Mick Texier, Pierre-Yves Canard, Patricia Noblet et Patrick Peltier. Entrée libre de 12H à 19H, les week-ends du 9-10-11 / 16-17-18 / 23-24-25 septembre (entrée 26 rue Gambon)