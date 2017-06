Bourges : la descente infernale aura bien lieu

La course de caisses à savon a failli être annulée mais la CGT a finalement levé son piquet de grève devant les ateliers municipaux. 15.000 personnes sont attendues pour cet événement qui lance la saison estivale à Bourges, en même temps que la fête foraine.

Le maire de Bourges avait menacé d'annuler l'événement car un piquet de grève de la CGT a bloqué les ateliers municipaux une bonne partie de la journée pour protester contre l'externalisation de certains services à la mairie et à l'agglomération. Cela posait quelques problèmes de logistique. Des négociations entamées dans l'après-midi ont permis de lever ce piquet de grève... Une centaine d'équipages vont donc concourir avec des voitures toutes plus folles les unes que les autres...

La Coxteam autour de Choupette, réalisée à partir de matériaux de récupération © Radio France - Michel Benoit

C'est la troisième édition de la descente infernale, les deux premières ont été remportées par l'équipe de l'entreprise ASB qui fera encore partie des favorites cette année. L'année dernière, ASB s'était imposé avec une caisse à savon en forme de lièvre ! Cette année, ils ont repris le même châssis, mais lui ont mis une carrosserie bleue et blanche inspirée des romains d'Astérix, lorsqu'ils font la tortue pour se protéger des gaulois... une voiture à trois roues.

La première voiture de l'équipe ASB, inspirée des romains dans les aventures d'Asterix. © Radio France - Michel Benoit

Et les gaulois sont dans la 2eme voiture de l'entreprise ASB en forme de menhir. Elle a atteint les 50 km/h lors d'essais. ASB, une entreprise qui fabrique des piles industrielles, emploie une centaine de personnes et dispose de moyens importants. Ce n'est pas le cas de la Coxteam, une bande de copains, qui s'est inspirée du film " Un amour de coccinelle " pour recréer Choupette avec des matériaux de récup. Cette année le circuit est encore plus technique. Coxteam a donc installé une pédale de frein sur son prototype.

Une jolie Rolls-Royce... enfin, elle y ressemble en tout cas. © Radio France - Michel Benoit

L'important, c'est bien de s'amuser ! Début des essais libres à 15H00, super finale à 19H30. (Evitez le centre de Bourges en voiture ce samedi après-midi). Remise des prix à 20H00.