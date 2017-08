Bourges : la fête des marais, ce weekend

Ce weekend, on attend au moins 5.000 personnes pour les traditionnelles fêtes des marais à Bourges, du côté de la digue de l'Yèvre et sur la place des frènes. Il y aura notamment un grand feu d'artifice vers 22 heures samedi soir.

Les marais, c'est 135 hectares de verdure au coeur de Bourges. Un vrai paradis pour Régine et Jean-Claude. Ils ont fait carrière à Paris et cultivent aujourd'hui deux parcelles : l'Eden... et le Paradis !

Jean-Claude et Régine, heureux comme jamais dans leurs marais à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Et je peux vous dire qu'on ne se la coule pas forcément douce... au paradis. Je surprends Jean-Claude en plein travail. Il fait pourtant plus de 35 °. Ce retraité de 75 ans prépare un bout de terrain pour y planter des choux, juste après avoir récolté les haricots. Jean-Claude et sa femme Régine ont vécu pendant des années en appartement à Paris. Ils ont acheté une première parcelle en arrivant il y a cinq ans à Bourges. L'Eden, puis une seconde, cela fera bientôt deux ans. 1.000 m2 de potager qu'ils entretiennent presque 7 jours sur 7. Ils n'achètent quasiment plus aucuns légumes. "Cette année, on a des tomates magnifiques. Les pommes de terre sont belles également."

Les dernières tomates continuent de murir. Régine a fait ses graines. 33 variétés au total ! © Radio France - Michel Benoit

Posséder un bout de marais, c'est également cultiver la convivialité : "On s'échange des graines, des légumes. Un jeune couple vient d'avoir un enfant. On s'est tous retrouvé pour un barbecue. c'était très sympathique" explique Jean-Claude. Mais pour Régine, les marais c'est ... une thérapie : "J'ai eu deux cancers et le jardinage m'a apporté une nouvelle vie sociale, une fois terminée ma carrière professionnelle de directrice de crèche. On prend le temps de voir les choses pousser, on fait quelque chose de ses mains. Ca fait énormément de bien. Je ne me pensais pas capable de faire mes propres graines de tomates. J'ai la chance d'avoir gardé ma capacité d'émerveillement. Ce n'est que du bonheur !"

Un petit bout de l'Eden, la première parcelle defrichée par Jean-Claude et Régine. Remarquez les bressis en saule qui délimitent, comme autrefois les cultures au sol. © Radio France - Michel Benoit

Et vous aussi, vous pourrez avoir un avant goût du paradis, ce weekend : Régine et Jean-Claude vous accueilleront sur leurs parcelles dimanche, toute la journée pour vous faire découvrir leur jardin au naturel. RV près du restaurant la Courcilière.

Les marais de Bourges couvrent 135 hectares à deux pas du centre ville. © Radio France - Michel Benoit

Pour cette 35éme fête des marais, vous pourrez participer à des concours de pêche, à une brocante (samedi après-midi et dimanche ). Mais le grand moment festif, c'est ce samedi soir sur la place des frènes et la digue de l'Yèvre, avec la nuit des marais : "Ca commence par un concert avec le groupe Mozambik...et il y a bien sûr le grand feu d'artifice et le concours de barques illuminées, même s'il est de plus en plus difficile d'avoir des participants." déplore Michel Melin, président de l'association Patrimoine Marais.

Michel Melin (à droite) , président de l'association Patrimoine Marais, aux côtés d'Alain Giraudeaux, secrétaire de l'association © Radio France - Michel Benoit

Rendez-vous également sur l'embarcadère de la digue de l'Yèvre dimanche à partir de 14H00, si vous voulez visiter les marais en barque. C'est le seul moment de l'année où c'est possible : le prix est de 5 euros par personne.