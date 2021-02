Bourges : la mairie appelle à manifester pour la réouverture des lieux culturels

C'est la mairie de Bourges quai lance cet appel à un rassemblement ce samedi 20 février pour demander la réouverture des lieux culturels avec un slogan "La Culture Debout !" Un rassemblement qui se veut festif pour manifester également sa solidarité avec le monde de la culture, quasiment à l'arrêt depuis un an. La mairie de Bourges exclut toute réouverture illégale de musée comme l'a fait le maire d'Issoudun, mais estime que le gouvernement traîne trop.

On a besoin de perspectives - Yannick Bedin, adjoint à la culture à Bourges

Pour Yannick Bedin, adjoint à la culture à Bourges, il est temps que le gouvernement s'engage sur des perspectives pour le monde culturel, l'avenir est encore beaucoup trop flou, "avoir des perspectives aujourd'hui, c'est vital pour le monde de la culture mais aussi bien au-delà. On a évidemment conscience que le retour à la vie normale ne se fera pas du jour au lendemain, mais on a besoin de perspectives, d''étapes qui nous permettent d'envisager ce retour à la normale. Or, aujourd'hui, nous ne connaissons pas ces étapes. Il y a des annonces relativement vagues sur la réouverture des musées par exemple, sur la tenue des festivals, à certaines conditions mais nous n'avons pas de repères précis. Ce qu'on va demander samedi au gouvernement, c'est donnez-nous un calendrier qui nous permette de nous projeter."

L'auditorium vide du conservatoire de Bourges © Radio France - Michel Benoit

La question sanitaire est primordiale, mais nous savons aujourd'hui que nous pouvons rouvrir des lieux - Yannick Bedin

Pour Yannick Bedin, il est tout à fait possible de rouvrir certains lieux culturels dès aujourd'hui, "la question sanitaire est primordiale, mais nous savons aujourd'hui que nous pouvons rouvrir des lieux. On a rouvert les lieux de culte, les supermarchés, les commerces. Pourquoi pas les lieux de culture ? Alors qu'ils ont fait la démonstration à la sortie du premier confinement qu'ils étaient des lieux sûrs dès lors que les recommandations sanitaires sont respectées. Aujourd'hui, par exemple, _les enfants peuvent aller à l'école, mais ne peuvent pas aller visiter un musée_. Ils peuvent aller dans une bibliothèque, et c'est très bien mais ne peuvent pas aller voir des œuvres culturelles ! C'est un enjeu d'égalité que de permettre à tous les enfants de pouvoir s'approprier les œuvres et le patrimoine."